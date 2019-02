Prima serata dell’edizione numero 69 del Festival di Sanremo. Si sono esibiti per la prima volta tutti i 24 cantanti in gara. Qualche sorpresa in positivo, qualcuna in negativo e molte conferme. Per molti un’esecuzione penalizzata da problemi di audio. Ecco le pagelle che si riferiscono non solo alla canzone ma all’esibizione nella sua interezza.

La classifica è quella basata sul voto della giuria demoscopica, che pesa per il 30 per cento sul voto totale della serata. Ci sono stati anche il televoto e il voto della sala stampa, che però non sono stati rivelati. In base al voto i cantanti sono stati divisi in tre zone: blu (la migliore), giallo (quella intermedia) e rossa (la peggiore). I nomi all’interno delle varie zone sono in ordine casuale, non ci sono quindi un primo, un secondo, un terzo e così via. In base al voto i cantanti sono stati divisi in tre zone: blu (la migliore), giallo (quella intermedia) e rossa (la peggiore). (Continua a leggere dopo la foto)









I nomi all’interno delle varie zone sono in ordine casuale, non ci sono quindi un primo, un secondo, un terzo e così via. A colpire, in positivo, è stata invece Virginia Raffaele. Ha esordito con un abito Armani Privè. “Abbiamo il piacere di comunicare che questa sera, martedì 5 febbraio, per la serata inaugurale della 69esima edizione del Festival di Sanremo, la co-conduttrice Virginia Raffaele indosserà abiti Giorgio Armani Privé”, si leggeva in un comunicato della casa di moda. (Continua a leggere dopo la foto)









Bellissima sì, ma che gaffe. Proprio durante la prima serata del festival di Sanremo la conduttrice ha lasciato tutti basiti a causa di una ‘battuta’ non proprio felice. Bisio ha detto scherzosamente che la giacca che indossava precedentemente sembrava uscirà dall’armadio dei Casamonica, a quel punto Virginia Raffaele, in modo goffo, ha urlato: “Salutiamo i Casamonica”, salvo poi cercare di fare marcia indietro immediatamente dopo. (Continua a leggere dopo la foto)





Gli autori ogni tanto si dimenticano che il Festival è visto in mondo visione, altrimenti certe battute di merda eviterebbero di scriverle ai presentatori

(tipo quella sui Casamonica)#Sanremo2019 — StefaniaL❤️ve (@Stefanialove69) 5 febbraio 2019



Virginia Raffaele si è accorta dello scivolone e – coprendosi il volto con una cartellina – ha detto: “Mio dio. Scusatemi, adesso mi denunciano“. In soccorso è arrivato anche Bisio: “Non preoccuparti, siamo registrati poi la tagliano”, ha detto. Sui social si è scatenato l’inferno. Tantissimi i tweet lanciati contro la battuta infelice della conduttrice.

Sanremo 2019. Loredana Bertè, è successo durante la sua esibizione all’Ariston