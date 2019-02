L’Eredità ormai ha una stella. Si chiama Diego Fanzaga, è un giovane docente di lettere in carriera e sta sbancando le casse del quiz show di RaiUno. Per la precisione Fanzaga si è portato a casa un totale di 162.500 euro. Per la precisione ha vinto nella puntata del 28 gennaio, in quella del 31 e anche in quella del 3 febbraio. Il campioncino coi lobi dilatati è molto amato dal pubblico per via della sua “faccia pulita” da bravo ragazzo e per i suoi modi pacati. Inoltre non passa inosservata la sua fortuna, come se il destino volesse che fosse sempre lui a vincere. Ma siamo sicuri che sia il destino e non la produzione de L’Eredità?

Il dubbio è sorto ai telespettatori che sui social hanno parlato di complotto. Alcuni telespettatori, infatti, hanno sostenuto che le domande rivolte dal conduttore Flavio Insinna a Diego fossero ben più facili rispetto a quelle poste ai precedenti avversari. Se avete visto la trasmissione, forse vi siete accorti anche voi che c'è un po' di disparità.









Certo, potrebbe essere questione di fortuna, per carità. Ma il dubbio che non sia solo fortuna è sorto a più di qualcuno. La vittoria più contestata del giovane campione è quella del 3 febbraio. Nella fase della ghigliottina c'era da indovinare la parola "cardinale". Tutti sui social hanno detto che fosse troppo facile. Perché tra gli indizi c'era "Claudia". È stato un attimo fare 2 più 2. Claudia Cardinale. Sarebbe bastato l'indizio Claudia per arrivare alla soluzione Cardinale.









Ma c'è un motivo per cui Davide Fonzaga è ancora lì. E probabilmente ci resterà ancora per un po'. Come scritto da davidemaggio.it, secondo il parere di questa fetta di pubblico, gli autori starebbero tentando di trattenere Diego perché fa bene agli ascolti dello show. Come dicevamo sopra, Diego piace. E le persone vogliono vederlo in azione. Pensate che da quando è a L'Eredità, lo show ha raggiunto un picco del 26%. Mica poco.





E Diego Fanzaga che dice delle critiche? Niente. Anzi, gli interessano ben poco. E infatti su Instagram ha pubblicato un video che lo ritrae mentre mette dell’olio sui suoi orecchini. Secondo quelli che lo criticano, sarebbero quegli orecchini, gli auricolari attraverso cui gli autori suggeriscono le risposte giuste al concorrente. Assurdo o probabile, voi che ne dite?

