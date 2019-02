Ci siamo il festival di Sanremo 2019 è iniziato e Virginia Raffaele, Claudio Bisio e Claudio Baglioni sono saliti sul palco dell’edizione numero 69 del festival della canzona italiana. Social impazziti per Virginia Raffaele, che con il suo outfit ha convinto il pubblico della rete. “Virginia è stupenda”, “Outfit perfetto”; “Virginia sempre top”, si legge su Twitter.

Tra i brand e gli stilisti che vestiranno Virginia Raffaele nel corso della 69esima edizione del festival di Sanremo c’è Lorenzo Serafini, Direttore Creativo di Philosophy, che ha disegnato appositamente per lei alcuni degli abiti da sera che le vedremo indosso nella cornice dell’Ariston. Per la serata d’apertura Virginia ha indossato un abito di Giorgio Armani Privé, dello stesso stilista sarà l’abito che indosserà per l’ultima serata della kermesse. (Continua a leggere dopo la foto)









Dello stilista (ma della linea Emporio Armani) era anche il minidress che la conduttrice e imitatrice ha indossato durante la conferenza stampa del 4 febbraio. Tra gli altri grandi nomi che vedremo indossare alla conduttrice di Sanremo 2019 secondo i rumors che circolano online ci saranno anche Giambattista Valli e Schiaparelli. A completare gli outfit della Raffaele saranno i gioielli Chopard. (Continua a leggere dopo la foto)









Susanna Ausoni è la stylist che da dieci anni lavora ai look di Virginia. In un’intervista rilasciata a Io Donna ha detto: “Si parte da lei. Sembra scontato ma non lo è. Virginia non si traveste. Interpreta anche il vestito. L’abito diventa l’estensione di se stessa sia se si tratta di un carattere che sta realizzando, oppure di se stessa, senza maschera. Per Sanremo abbiamo cercato di sviluppare un viaggio all’interno della moda e difatti siamo partite da molto lontano, per ritornare qui, al presente”. Armani anche per Claudio Bisio, alternato a Etro. (Continua a leggere dopo la foto)







Confermato anche quest’anno il binomio Claudio Baglioni/Ermanno Scervino, che vedrà il cantante con addosso materiali preziosi quali il lurex e il damascato. Anna Foglietta al Dopofestival, indosserà completi tuxedo dal taglio maschile e abiti da sera della collezione Alberta Ferretti Limited Edition. La maison milanese Etro vestirà pure Irama. E’ invece campanilista Francesco Renga, che ha decido di indossare le creazioni dello stilista bresciano Maurizio Miri.

