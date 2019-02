Giusto il tempo per gli ultimi ritocchi e la 69ma edizione del Festival di Sanremo, guidata dai conduttori Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele è pronta. Anche quest’anno, come noto, il direttore artistico e conduttore sarà Claudio Baglioni. Il cantante e presentatore, che ha ottenuto molto successo lo scorso anno, questa volta sarà affiancato da Claudio Bisio e Virginia Raffaele.

In questa serata si esibiranno tutti i 24 artisti in gara: le canzoni saranno votate dal pubblico a casa tramite il televoto, dalla giuria dei giornalisti della sala stampa e dalla giuria demoscopica. Come nella scorsa edizione, alla fine di tutte le serate, non ci sarà alcuna eliminazione.









Secondo le anticipazioni, dovrebbero esserci anche Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino, che dovrebbero inscenare una sorta di passaggio di consegne con Claudio Bisio e Virginia Raffaele nel corso della prima serata. È annunciata anche Giorgia: in occasione del 25esimo anniversario di "E poi", brano che segna l'esordio tra le Nuove Proposte al Festival di Sanremo 1994, torna sul palcoscenico del Teatro Ariston per condividere con il pubblico le emozioni del suo nuovo album "Pop Heart".









Ospite sul palco del festival anche l'attore Claudio Santamaria, Andrea Bocelli, che si esibirà insieme al figlio Matteo. Al termine della serata, attorno alle 00.45, prenderà il via il "DopoFestival – The dark side of Sanremo", che quest'anno sarà condotto da Rocco Papleo affiancato da Anna Foglietta e Melissa Greta Marchetto. Intanto è stata resa nota la scaletta. Questo l'ordine di uscita degli artisti. Francesco Renga – Aspetto che torni; Nino D'Angelo e Livio Cori – Un'altra luce; Nek – Mi farò trovare pronto; The Zen Circus – L'amore è una dittatura; Il Volo – Musica che resta; Loredana Bertè – Cosa ti aspetti da me; Daniele Silvestri – Argentovivo.







E ancora: Federica Carta e Shade – Senza farlo apposta; Ultimo – I tuoi particolari; Paola Turci – L’ultimo ostacolo; Motta – Dov’è l’Italia; Boomdabash – Per un milione; Patty Pravo con Briga – Un po’ come la vita; Simone Cristicchi – Abbi cura di me; Achille Lauro – Rolls Royce; Arisa – Mi sento bene; Negrita – I ragazzi stanno bene; Ghemon – Rose viola; Einar – Parole nuove; Ex-Otago – Solo una canzone; Anna Tatangelo – Le nostre anime di notte; Irama – La ragazza con il cuore di latta; Enrico Nigiotti – Nonno Hollywood; Mahmood – Soldi.

