Claudio Santamaria è uno degli attori più amati dagli italiani. Dopo il diploma al liceo artistico, decide di dedicarsi al mondo della recitazione. Da adolescente ha lavorato per un breve periodo nel doppiaggio prima di avviare gli studi al corso triennale di Acting Training, tenuto da Beatrice Bracco. Dopo un tentativo non riuscito di essere ammesso all’Accademia, il suo debutto sul palcoscenico arriva con La nostra città, diretto da Stefano Molinari.

Debutta nel 1997 con il film "Fuochi d'artificio" di Leonardo Pieraccioni. Poi la sua carriera decolla e recita in Ecco fatto, L'ultimo Capodanno e L'assedio. Ma saranno tre film a dargli grande soddisfazione e successo: Almost Blue, L'ultimo bacio e Baciami ancora. Nel 2005 viene scelto per interpretare "Il Dandi" nel film di Michele Placido "Romanzo criminale", che racconta la storia della banda della Magliana. Proprio questo film consolida la sua carriera come attore e lo fa entrare di diritto nel mondo del cinema italiano.









Seguono tantissimi film di grande successo come Casino Royale, 21º film della serie su James Bond, la fiction "Rino Gaetano – Ma il cielo è sempre più blu", "Torneranno i prati" e la commedia sentimentale "È arrivata la felicità" con Claudia Pandolfi. Nel 2016 si aggiudica il David di Donatello per il miglior attore protagonista per il film "Lo chiamavano Jeeg Robot" alla sua terza candidatura. Claudio Santamaria è anche un doppiatore. Tra gli attori doppiati Christian Bale nella trilogia cinematografica di Batman, diretti da Christopher Nolan ed Eric Bana in Munich di Steven Spielberg.









In teatro ha recitato spesso in opere scritte da Lucilla Lupaioli e dirette da Furio Andreotti e fatto parte della compagnia Area Teatro, a fianco di Paola Cortellesi. Dopo aver conosciuto la storia del popolo Guarani del Brasile sul set di "La terra degli uomini rossi – Birdwathcers", Claudio Santamaria è diventato testimonial di Survival International, il movimento mondiale per i diritti dei popoli indigeni. Nel 2019 è ospite della prima serata del Festival di Sanremo. Per quanto riguarda la sua vita privata, Claudio Santamaria è sempre stato molto riservato. L'attore ha avuto una relazione con Delfina Delettrez-Fendi, figlia di Silvia Venturini Fendi, da cui nel 2007 ha avuto la figlia, Emma. I due hanno un ottimo rapporto: "Eravamo giovani. – ha raccontato Claudio Santamaria a vanity Fair – Io e Delfina ci siamo lasciati da tanto tempo, ma ci vogliamo ancora bene.







Fino a qualche anno fa non sapevo tenermi accanto una fidanzata per più di qualche mese. Vivevo male il conflitto e alla prima frizione rompevo.” Nel 2017 Claudio Santamaria e la giornalista Francesca Barra hanno ufficializzato la loro relazione. In realtà i due si conoscevano fin da bambini e l’amore è sbocciato dopo un incontro di lavoro. Un anno più tardi decidono di rincontrarsi, e di lì a poco la giornalista, che nel frattempo ha divorziato dal marito, e l’attore decidono di sposarsi in gran segreto a Las Vegas. Il secondo matrimonio è stato celebrato in Italia e precisamente a Policoro, in provincia di Matera. Claudio Santamaria è alto 1.80 metri e pesa circa 78 chili. È nato a Roma il 22 luglio del 1974.

