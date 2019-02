Oggi, 5 febbraio, Fabrizio Frizzi avrebbe compiuto 61 anni. Un compleanno amaro e triste per tutte quelle persone che gli hanno voluto bene e che, purtroppo, lo hanno dovuto salutare troppo presto. Il conduttore è morto il 26 marzo all’ospedale Sant’Andrea di Roma, dove era stato ricoverato nella notte per un’emorragia cerebrale. Era stata la moglie Carlotta Mantovan a darne notizia tramite un comunicato ufficiale.

"Grazie Fabrizio per tutto l'amore che ci hai donato", si leggeva. Anche la Rai aveva voluto salutare il conduttore: "Con Fabrizio se ne va un pezzo di noi, della nostra storia, del nostro quotidiano". Una perdita non solo per la famiglia, ma per tutti gli italiani che ormai si erano affezionati a lui, al suo garbo, alla sua educazione e al suo grande sorriso.









Avava combattuto come un leone contro la malattia, la battaglia per la vita, era troppo importante: per la figlia Stella ("una missione per cui vivere", aveva detto in un'intervista) e la moglie Carlotta Mantovan. Invece se n'è andato a 60 anni. Il 5 febbraio del 2018, in occasione del suo ultimo compleanno, aveva sottolineato che la lotta contro il male non era finita. E così è stato. Adesso a ricordarlo sono le persone che gli hanno voluto bene.









Sui social il ricordo del conduttore è ancora vivo e tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo lo stanno ricordando. Rita Dalla Chiesa, la sua ex moglie, ha scelto Instagram per fargli gli auguri, pubblicando la sua foto appesa negli studi della Rai in via Teulada. "5 febbraio. Di fronte all'ascensore del terzo piano di via Teulada". Poche parole e una rosa per ricordare il conduttore. L'amica di sempre, Antonella Clerici, che ha pubblicato sul suo profilo social una foto di qualche anno fa che la ritrae insieme a Frizzi.







La dedica è tanto semplice quanto commovente: “Auguri ovunque tu sia #fabriziofrizzi”, ha scritto la conduttrice sul suo profilo Instagram. Silenzio, invece, da parte della moglie Carlotta, che in questi mesi ha deciso di vivere il dolore privatamente. Fabrizio ha lasciato una figlia, Stella, e la moglie, Carlotta Mantovan, che diversi mesi dopo ha debuttato in Rai con il programma “Tutta salute” e l’esperienza accanto all’amica Antonella Clerici in “Portobello”.

