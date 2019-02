“Sono andato dai carabinieri”. Cosa è successo a Gianluca di ‘Avanti un altro’

Prima ad Avanti un altro, poi dai carabinieri. Ricordate Gianluca Forte, il concorrente di 19 anni che nei giorni scorsi ha partecipato da concorrente al quiz show di Paolo Bonolis e Luca Laurenti? No, non ha lasciato il segno per chissà quale vittoria, ma per quanto dichiarato in studio. Dopo la sua partecipazione ad Avanti un altro, Gianluca è infatti finito nel mirino di alcuni gruppi Facebook per aver espresso un giudizio poco lusinghiero sul suo paese d’origine. Ed è stato insultato così pesantemente da spingerlo a denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine.

Un passo indietro. Come accade di solito, non appena Gianluca si è seduto di fronte a Bonolis, prima di entrare nel vivo del gioco il conduttore gli ha fatto qualche domanda per conoscerlo meglio. Gli ha chiesto di raccontarsi, insomma, e il giovane, senza troppi giri di parole, non ha nascosto la sua insofferenza legata alla località dove risiede da diversi anni: Foiano della Chiana. (Continua dopo la foto)









Foiano della Chiana è un comune in provincia di Arezzo che conta 9800 abitanti. “È un posto buio dove non c’è nulla per i giovani”, ha detto senza mezzi termini Gianluca ad Avanti un altro. Una frase subito rimbalzata in rete che ha provocato un acceso dibattito social sui gruppi di riferimento della località toscana. I suoi concittadini non hanno preso bene quella descrizione di Foiano e hanno così rivolto critiche e invettive al concorrente di Avanti un altro. (Continua dopo la foto)









“Domani questo giovane verrà mandato in esilio dal paese privo di gioie”, ha commentato un utente. In generale, Gianluca è stato ricoperto di insulti che non hanno risparmiato nemmeno la sua famiglia. Una situazione che a suo dire è diventata insostenibile con il trascorrere delle ore e che l’ha poi spinto a denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine, dopo aver provato a replicare a quegli attacchi social. (Continua dopo la foto)







“Ad un certo punto non ce l’ho fatta più” – ha detto Gianluca Forte in un’intervista rilasciata a La Nazione. “Hanno offeso pesantemente anche la mia famiglia e ora ho presentato denuncia perché voglio che venga fatta giustiziata”. “Sono stato bullizzato e ringrazio amici e i parenti che mi vogliono bene che mi hanno sostenuto in questi delicati giorni”, ha concluso il 19enne, che ha anche rivelato di avere timore a uscire di casa.

