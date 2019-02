Beppe Fiorello, all’anagrafe Giuseppe, ma conosciuto da tutti con il nomignolo di ‘Fiorellino’, è il fratello minore dello showman e cantante siciliano Fiorello. Cresciuto all’ombra della figura del ben più famoso Rosario, nel corso degli anni Beppe è riuscito a conquistare il pubblico italiano e ritagliarsi un posto di tutto rispetto nel mondo del cinema e della televisione. Beppe Fiorello muove i primi passi nel mondo del lavoro come tecnico in un villaggio turistico.

Nel 1994, a venticinque anni, inizia a collaborare con Radio Deejay, dove prende il nome d'arte di "Fiorellino" e ha l'opportunità di lavorare al fianco di Amadeus, Luca Laurenti e Marco Baldini. Poco dopo raccoglie l'eredità del fratello maggiore e conduce "Karaoke', ma l'esperimento fallisce pietosamente e Beppe Fiorello decide di cambiare strada e dedicarsi alla recitazione. Il ruoto di attore gli calza a pennello e nel 1998 esordisce nella fiction 'Ultimo' assieme a Raoul Bova, Ricky Memphis, Giorgio Tirabassi, Simone Corrente, Paolo Seganti, Francesco Benigno, Nicole Grimaudo e Maurizio Mattioli.









Nello stesso anno entra nel cast de 'Il talento di Mr. Ripley' insieme ad attori di fama internazionale come Matt Damon, Gwyneth Paltrow, Jude Law, Cate Blanchett e Philip Seymour Hoffman. Nel 2000 Carlo Verdone lo sceglie come protagonista della commedia "C'era un cinese in coma", mentre l'anno successivo, lavora con Marco Risi nella pellicola "Tre mogli". Gli inizi degli anni Duemila consacrano Beppe Fiorello come uno dei protagonisti più richiesti della fiction Rai. Ha vestito i panni di Valentino Mazzola, il celebre giocatore granata perito in occasione della strage di Superga, di Domenico Modugno in Volare – La grande storia di Domenico Modugno.









Nel 2016 è Roberto Mancini, poliziotto della Terra dei fuochi morto di cancro, in Io non mi arrendo. Due anni dopo è nel cast di Tutto il mondo è paese. Nel 2011 partecipa al film "Terraferma", di Emanuele Crialese, e diventa produttore, per "Domani", di Giovanni Bufalini. Nel 2013 Beppe Fiorello è stato ospite del "Festival di Sanremo" condotto da Fabio Fazio. Nel 2019 torna sul palco del festival della canzone italiana per duettare insieme alla cantante Paola Turci.







Il 16 ottobre 2010, in Vaticano, si è sposato con la costumista Eleonora Pratelli. I due si sono conosciuti sul set del film ”C’era un cinese in coma” e hanno due figli: Anita, nata nel 2003 e Nicola, nato nel 2005. Beppe Fiorello è nato a Catania il 12 marzo 1969. È cresciuto con la mamma Maria Rosaria, il papà Nicola (appuntato della Guardia di Finanza morto improvvisamente nel 1990), il fratello maggiore Rosario Fiorello (1960) e le sorelle maggiori Anna (1961) e Catena (1966). È alto 1,76 e pesa circa 78 kg.

