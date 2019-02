Se all’Eredità è il giovane Davide Fanzaga a tenere banco sui social, sulle reti Mediaset il concorrente che ha mandato in tilt le donne italiane è Daniele Florio. Barba incolta, tanto di moda negli ultimi anni, sorriso ammaliante e grande simpatia, il giovane di Pietravairano, comune italiano di quasi tremila abitanti della provincia di Caserta, in Campania, ha raccolto tantissimi consensi su Twitter, dove i telespettatori si divertono a commentare i programmi in diretta.

Daniele ha partecipato alla trasmissione condotta da Paolo Bonolis "Avanti un altro" e sui social si è aperta la caccia al giovane campano. Ma chi è? A svelare qualche informazione sul bel concorrente ci ha pensato il quotidiano online "Paese News".









Daniele Florio, 28 anni, è un infermiere del reparto di Ortopedia dell'ospedale di Rimini, dove si è trasferito proprio per motivi di lavoro. Ha partecipato come concorrente nella nota trasmissione "Avanti un Altro", condotta da Paolo Bonolis su Canale 5. Rispondendo correttamente, ed anche con una certa disinvoltura, a due importanti domande, è riuscito ad accumulare ben 40mila euro, più altri 100mila euro da conquistare al gioco finale.









Nel finale di puntata il bel Daniele si è dovuto conquistare la finale combattendo lo spareggio contro un altro concorrente della nota trasmissione Mediaset. Il duello è stato affrontato con tenacia e preparazione dal giovane di Pietravairano, che è riuscito ad arrivare alla fase finale senza però riuscire a vincere il montepremi che aveva accumulato durante il gioco. Per sole cinque domande, Daniele ha perso la gara. Oltre al mestiere di infermiere Daniele ha un hobby che ha incuriosito molte donne.







Il ventottenne, infatti, si diletta come modello e e fa parte di un’agenzia di modelli, la Fashion Model Agency by Joseph. Spulciando in giro per il web si trovano diversi servizi fotografici fatti dal ragazzo campano. Foto che, ovviamente, sono finite sui social. Daniele Florio è alto 188 centimetri, porta la taglia 48 e, secondo quanto riporta il sito dell’agenzia di moda, è un fotomodello, indossatore, steward e posa anche per i servizi di nudo. (il video di Daniele ad Avanti un altro)

