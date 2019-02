È ancora sul trono, a L’Eredità, Diego Fanzaga. Anche se nell’ultima puntata del quiz show andata in onda il campione non è riuscito a indovinare la parola chiave nel gioco della “ghigliottina”. Ha detto “dama”, ma la risposta giusta “giro”. Ma il giovane nato a Milano ma residente a Bologna che ha subito conquistato il pubblico di Flavio Insinna e che la volta scorsa aveva vinto per la terza volta portando a casa 27.500 euro, è riuscito a far parlare comunque di sé. Un passo indietro per chi non avesse seguito le ultime puntate del programma di Raiuno. Diego è laureato in Lettere e si sta specializzando in Semiotica.

Il suo sogno è quello di diventare insegnante ed è riuscito a colpire il pubblico lasciando trasparire il suo amore per il sapere. "Mi hanno fermato delle signore chiedendomi di fare una foto", ha raccontato Diego, imbarazzato, durante una puntata del quiz. Di Diego piace il garbo, la gentilezza, il look un po' alternativo e la freschezza e tra il pubblico c'è già chi si dice totalmente pazzo di lui.









"Sono letteralmente sotto mille treni per Diego, il campione dell'Eredità. Lo sto seguendo solo per lui, ha una cultura pazzesca e si vede che studia con passione", è uno dei tanti tweet a lui dedicati. Tanti, tantissimi gli apprezzamenti che ogni sera affollano il social, dove solitamente L'Eredità è commentatissima. A proposito di social, l'unica cosa che gli utenti rimproverano il campioncino è proprio quella di non essere presente in rete.









Diego Fanzaga resta infatti nell'ombra social: non ha nessun profilo, né Facebook, né Twitter e tantomeno Instagram. In compenso sono già nate diverse fanpage a lui dedicate. Le fan, però, dovranno farsene una ragione anche perché il campioncino è fidanzato da tempo e la sua 'lei' si è presentata in studio proprio durante l'ultima puntata in onda. Insinna ha invitato la ragazza di Diego e sono rimasti tutti a bocca aperta quando sul finire della puntata la sua dolce metà l'ha raggiunto al banco accanto al conduttore.







Inutile aggiungere che i telespettatori più social si sono scatenati. “Sconfitti ma felici” è il commento comparso a corredo delle foto dei due pubblicate sul profilo Facebook “Diego “il prof” Fonzaga” che segue le “avventure” televisive del campione. Su Twitter, invece, largo all’ironia: “Allarme, Raiuno ospita la fidanzata di Diego… Calo di ascolti per l’Eredità”, scrive qualcuno. Un altro, invece, si lamenta, ma non con Diego o la fidanzata. Con la produzione de L’Eredità: “Io ho scritto 10 volte per partecipare come pubblico e non hanno degnato di una risposta. Che schifo!”.

