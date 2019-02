In questi ultimi giorni si è parlato molto della “frecciatina” di Antonella Clerici a Elisa Isoardi, la nuova regina de La prova del cuoco. È successo durante la trasmissione di Fiorello su Radio Deejay ‘Il Rosario della sera’. Fiorello è stato diretto con la conduttrice amatissima che a settembre scorso ha lasciato il timone del suo storico programma: “Cosa pensi di Elisa Isoardi?”. “Tutto il bene possibile. Poveretta, ha un’eredità impegnativa”, ha risposto la Clerici.

E in effetti l’eredità raccolta dalla Isoardi è stata ed è ancora impegnativa per davvero. Con lei, Elisa, che viene costantemente paragonata ad ‘Antonellina’ e criticata sui social e poi coi dati audience che non girano certo a suo favore. È evidente che il pubblico non abbia visto di buon occhio la sostituzione. Da quando è cominciata la ‘nuova’ Prova del cuoco, lo show fa fatica a decollare e non passa giorno senza che i fan chiedano a gran voce un ritorno della ‘vecchia guardia’. (Continua dopo la foto)









Senza contare il peso che ha avuto la fine della relazione di Elisa Isoardi con Matteo Salvini e le polemiche sulla foto intima diffusa su Instagram. A proposito di Salvini, Fiorello ha anche chiesto alla Clerici chi vorrebbe invitare a cena. E lei: “Tu, almeno sarei sicura di divertirmi. Tra i personaggi sportivi, Platini e tra i politici Salvini, per fare un dispetto alla Isoardi”. Quest’ultima non ha replicato alla frecciatina velenosa e nonostante tutto, gli ascolti in crisi e le critiche e i paragoni costanti, continua ad andare in onda. Anche con 39 di febbre. (Continua dopo la foto)









Il futuro della Isoardi a La Prova del cuoco però è incerto. La conduttrice ha lasciato aperta la possibilità di andare alla Vita in Diretta per cui si sente pronta. Tornerà la Clerici? Chissà, intanto si prepara a Sanremo Young, il talent che andrà in onda da venerdì 15 febbraio e che nella puntata d’esordio accoglierà una star internazionale, come spiegato dalla conduttrice a Radio 2 Social club: John Travolta. Dei 20 concorrenti, tutti giovani dai 14 ai 17 anni, ne verranno scelti 10, ha detto Antonella a Luca Barbarossa e Andrea Perroni, e alla fine uno di loro, il vincitore, parteciperà direttamente al prossimo Sanremo Giovani. (Continua dopo foto e post)





https://www.instagram.com/p/BtTAcQlHBCc/



Dopo l’ospitata a Radio 2 Social Club la Clerici ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto tra i due conduttori. “Come mi sono divertita oggi a Radio 2 dai miei amici, grazie”, ha scritto la presentatrice nella didascalia, ma molti hanno notato qualcosa di diverso nel suo aspetto e, in men che non si dica, sono fioccati i commenti su presunti ritocchi estetici. “Noooooo ti prego non gonfiarti più ti sei già gonfiata anche troppo”, si legge sotto al post. E ancora: “Ora non è più lei”, “Sembrano tutte rifatte con lo stesso stampo”, “Antonella sei bella ma ti sei ritoccata un po’ troppo stai cambiando fisionomia anche tu come le altre”, “Anche per me ha fatto qualche cosa al viso, gli zigomi sono più accentuati!” e “Sembri di plastica”. Lei, per la cronaca, non ha ancora replicato.

