A ‘Vieni da me’ Caterina Balivo ha inaugurato la settimana ospitando Alessandro Cecchi Paone. Il giornalista e conduttore ha parlato della sua vita, dagli esordi della sua carriera in Rai fino al rapporto con i suoi nipoti e l’amore per la moglie. Ovviamente non sono mancati riferimenti alla partecipazione ai reality show, come L’Isola dei Famosi e, più recentemente, il Grande Fratello Vip. Cecchi Paone ha spiegato che in prima serata non si riesce più a fare cultura, soprattutto sulle reti Mediaset, “sulla Rai, invece, ogni tanto, d’estate”.

La Balivo ha poi lanciato un appello a Milly Carlucci perché vorrebbe vedere il divulgatore scientifico tra i concorrenti della prossima edizione di ‘Ballando con le stelle’, ma a quanto pare il suo ospite non ci pensa minimamente. “Sculettare davanti a tutti? Sinceramente no, non potrei mai”, le ha risposto a proposito di una sua eventuale partecipazione al ‘talent danzerino’ di Raiuno che ricomincerà prossimamente. (Continua dopo la foto)









Ma durante la puntata andata in onda il 4 febbraio, sempre durante l’intervista a Cecchi Paone, la conduttrice si è lasciata andare a una gaffe sul Festival di Sanremo, che prenderà avvio proprio questa settimana. Era il momento ‘della cassettiera’, il tradizionale gioco che la Balivo fa sempre coi suoi ospiti, quando Cecchi Paone ha criticato gli ultimi brani vincitori del Festival di Sanremo sostenendo che nessuno ricorda neanche il vincitore dell’ultima edizione. (Continua dopo la foto)









Quindi, rivolgendosi al pubblico, ad Anna Pettinelli e alla stessa Caterina Balivo, il giornalista ha chiesto: “Scusate, qualcuno si ricorda chi ha vinto l’anno scorso?”. Prontissima la risposta (sbagliata) della padrona di casa di ‘Vieni da Me’: “Ma come chi è? Gabbani l’ha vinto”. Ops! Ma quale Gabbani: l’edizione 2018 della kermesse era stata vinta da Ermal Meta e Fabrizio Moro con ‘Non mi avete fatto niente’. Ma Caterina si è subito giustificata: “Ho saltato un anno. Mia figlia Cora aveva 5 mesi e io l’anno scorso tenevo la tv sempre spenta”. (Continua dopo la foto)







Lo scivolone della Balivo, ovviamente, non è passato inosservato al pubblico più social che stava commentando la puntata ed è subito rimbalzato in rete. Era già successo poche settimane fa che la conduttrice di ‘Vieni da me’ incappasse in quella che è stata subito bollata come gaffe. In studio c’era un’Elisabetta Gregoraci molto emozionata nel rivedere un vecchio filmato con Fabrizio Frizzi, il conduttore scomparso a marzo scorso. E la Balivo, proprio durante il ricordo dell’ex signora Briatore, ha gridato, accompagnando il tutto con un forte applauso, “Buon anno Frizzi!”.

Caterina Balivo audace su Instagram: “Se mi becca mio marito…”. Foto