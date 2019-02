Daniele Interrante è da tempo opinionista fisso a Domenica Live, ma nell’ultima puntata andata in onda, quando l’ex tronista di Uomini e Donne si è presentato nel salotto di Barbara D’Urso, i telespettatori hanno notato subito il suo cambiamento di look. Daniele, 38 anni, ora sfoggia i capelli tirati indietro e i baffi ma, a giudicare dai commenti piovuti in rete subito dopo il suo ingresso in studio, il look non è piaciuto molto ai fan.

Alcuni l’hanno giudicato subito troppo ‘vintage’ per uno della sua età, altri hanno invece notato un’incredibile somiglianza con un attore e comico famosissimo: Giovanni Storti del trio Aldo, Giovanni e Giacomo. “Daniele è diventato di botto un nonno?”, ha chiesto qualcuno senza girarci troppo intorno. E un altro, sempre in riferimento al nuovo look che Interrante ha sfoggiato nel salotto di Domenica Live: “Ma Daniele Interrane si è trasformato nel fratello gemello di Giovanni Storti?”. (Continua dopo la foto)









Insomma, i baffi e i capelli tirati indietro che ora porta l’ex marito di Guendalina Canessa non hanno convinto il pubblico e, come spesso accade in questi casi, il suo cambiamento di immagine è diventato argomento di discussione in rete nella giornata di domenica 3 febbraio. La reazione del diretto interessato? Non c’è stata. Al momento, almeno, l’ex amico e collega di Costantino Vitagliano non ha risposto alle critiche, anche perché da qualche tempo è sparito dai social network per dedicarsi ad altro. (Continua dopo la foto)









Trentotto anni compiuti a dicembre scorso, Daniele Interrante è uno degli opinionisti fissi di Domenica Live, dove ultimamente ha preso le difese di Eva Henger sul noto caso canna-gate avvenuto un anno fa circa all’Isola dei Famosi. E si è parlato di lui e del bel rapporto che lo lega alla ex moglie Guendalina Canessa perché è stata proprio quest’ultima a presentare a tutti la sua nuova fidanzata. (Continua dopo le foto)







Interrante e la Canessa hanno avuto una figlia insieme, Chloe, e devono aver trovato una buona intesa post separazione dato che lei ora frequenta l’attuale fidanzata di lui. Guendalina ha infatti postato su Instagram uno scatto che la vede assieme all’attrice Stefania Marchionna seguita da “Reborn: la complicità, la comprensione, l’amicizia, l’amore, l’unione che ho sempre desiderato! Finalmente arrivata con Stefania Marchionna. Sono pienamente felice di vedere mia figlia con una donna degna di ‘sostituirmi’ con il suo papà”.

