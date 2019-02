“Ci sono persone che hanno la capacità di entrare nella nostra vita in punta di piedi e con poche incisive parole, con l’eleganza d’animo, con la condivisione tangibile della propria essenza anche solo in uno sguardo, ci insegnano cosa sia la dignità. Ciao Ale da tutta la tua famiglia di Un posto al sole”. Così, con questo messaggio apparso sul profilo ufficiale della nota soap-opera in onda su RaiTre, la grande famiglia di Un posto al sole dà ai fan un triste annuncio: è morta Alessandra Paoletti, responsabile dell’amministrazione, scomparsa qualche giorno fa a seguito di una malattia.

Non era un’attrice della soap italiana più longeva e ancora seguitissima. Lavorava dietro le quinte la Paoletti, amministratrice Fremantle, che insieme al gruppo Rai produce ‘Un posto al sole’. Si deduce quindi che avesse un ruolo importante nella definizione dei processi aziendali, quelli che sono noti agli addetti ai lavori, alla base della realizzazione della pluridecennale striscia televisiva quotidiana, tutta realizzata negli studi di produzione Rai di Napoli, a Fuorigrotta. (Continua dopo la foto)









Sotto al triste annuncio del lutto che in questi giorni ha colpito la grande famiglia di ‘Un posto al sole’, tantissimi i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia lasciati dai fan. “Deve essere un terribile choc: lavorava dietro le quinte, ma sappiamo che in Un Posto al Sole siete un’unica famiglia”, ha scritto un utente. E un altro: “Sentite condoglianze a tutta la famiglia Paoletti e a tutto lo staff di Un Posto al Sole. Il lavoro dietro le quinte è fondamentale per la buona riuscita di una serie televisiva e senz’altro era una persona molto in gamba”. (Continua dopo la foto)









A fine agosto scorso c’era stato un altro grave lutto a ‘Un posto al sole’ con la scomparsa di Antonio Pennarella, noto per aver interpretato i panni del boss Nunzio Vintariello, ovvero il nonno del giovane Nunzio Cammarota, figlioccio di Franco, nella storica soap realizzata a Napoli. L’attore, 58 anni, era malato da tempo e ha combattuto a lungo contro un brutto male che alla fine ha avuto la meglio. (Continua dopo la foto)







Negli ultimi tempi la malattia aveva costretto Pennarella a interrompere le sue apparizioni nelle puntate della soap di Raitre. Gli sceneggiatori avevano dovuto riadattare la trama dopo che l’attore è stato costretto ad abbandonare il set per motivi di salute. L’attore era anche noto per aver recitato in molti film tra cui Lontano in fondo agli occhi, Noi e la Giulia, Nato a Casal di Principe e Take Five e in tv in fiction come Capri, Il maresciallo Rocca, Il clan dei camorristi e Squadra Antimafia.

