Come tutti gli anni, a poche ore dell’inizio della diretta più importante della televisione italiana, iniziano immancabilmente le polemiche. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di sciacalli in cerca di popolarità e attenzione. Tuttavia, l’ultimo rumors riguardo Sanremo 2019, sta facendo molto discutere. Un mare di polemiche si stanno abbattendo sul Festival (come nelle migliori occasioni) ed il conflitto di interessi, che era tale e quale lo scorso anno, sta travolgendo Baglioni ed il suo clan. Striscia la notizia sta confezionando giorno dopo giorno tutta una serie di servizi che parlano chiaro, anzi chiarissimo, su questo tema.

Inutile dedurre che Antonio Ricci non si fermerà neanche alla vigilia della partenza di Sanremo 2019. Secondi tanti infatti, ci saranno nuove rivelazioni sul festival di Baglioni & Friends. Ed a proposito del direttore artistico del Festival numero 69, ci giungono indiscrezioni di un suo elevato nervosismo. In particolare ci giunge voce che ieri, durante una riunione, abbia sbattuto violentemente una porta e qualcuno si spinge a dire che l'abbia proprio spaccata.









Non solo: sempre secondo queste voci, pare che Baglioni e tutto il clan guidato da Ferdinando Salzano stia cambiando alloggio. Sembra infatti che Baglioni, Salzano e tutti i loro più stretti collaboratori stiano cambiando hotel, prendendone uno segreto (forse oltre il confine, qualcuno dice dalle parti di Montecarlo) per tenere più lontano possibile i giornalisti che nella prossima settimana affolleranno Sanremo e dintorni. Insomma, come nelle migliori tradizioni, il Festival sta nascendo fra mille polemiche e ci aspetta una settimana davvero infuocata, magari inframmezzata, qua e là, da qualche canzonetta.









Quanto c'è di vero, nessuno lo sa con certezza, sono rumors e ipotesi relative. Nessuna dichiarazione ufficiale arriva da Baglioni o dall'ufficio stampa del festival. Le critiche al direttore artistico derivano dal fatto che Claudio Baglioni è sotto contratto discografico con Sony Music Italia, major che gestisce o distribuisce i [partecipanti](https://www.agi.it/spettacolo/musica/sanremo_campioni_in_gara-4764648/news/2018-12-22/) al Festival [Achille Lauro](https://www.agi.it/spettacolo/musica/achille_lauro-4671379/news/2018-11-25/) , Anna Tatangelo, Daniele Silvestri, Einar, Enrico Nigiotti, Francesco Renga, Il Volo, Simone Cristicchi e il superospite già annunciato Biagio Antonacci.







In più management e booking del direttore artistico Baglioni è in mano a Friends & Partners, società parte della multinazionale CTS Eventim, a sua volta socia di maggioranza di Vivo Concerti e Magellano Concerti, che al Festival porterà Francesco Renga, Nek, Il Volo, Paola Turci, Ultimo, [Irama](https://www.agi.it/spettacolo/musica/irama_amici-4608440/news/2018-11-11/) , Ex-Otago e gli altri superospiti Laura Pausini e Luciano Ligabue. L'azienda pare [abbia risposto](https://www.linkiesta.it/it/article/2019/01/11/sanremo-baglioni-conflitto-di-interesse-lettera-salini-foa-rai/40704/) dichiarando, non ufficialmente, che si tratta di una "deroga culturale consensuale" e che il Festival si è trovato nella stessa situazione quando al timone c'era Gianni Morandi. Che noia, vero?

