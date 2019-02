Mai come in questa travagliata stagione le polemiche e i sospetti sul programma ”L’Eredità” erano stati così tanti. Siamo al quiz condotto da Flavio Insinna, campione di share su Rai 1 con il suo pre-serale. Da diversi giorni il campione è il giovane Diego Fanzaga, il quale pare essere assolutamente imbattibile. Nato a Milano, vive a Bologna, è laureato in Lettere ed è un giovane insegnante. Giovanissimo, si laurea campione ormai da parecchie puntate.

Diego si è portato a casa altri 27.500 euro indovinando la parola nel gioco della Ghigliottina. Non troppo difficile la combinazione di questa sera, tanto che su Twitter c'è chi insinua strategie per far sì che l'amato concorrente resti il più a lungo possibile sulla scena in televisione.









Non soltanto per i presunti favoritismi di cui avrebbe goduto rispetto ai suoi sfidanti, ma soprattutto per quanto successo proprio durante La Ghigliottina. La polemica? Presto detta: il gioco finale era troppo facile. E, in effetti, la soluzione era davvero scontata. Le parole-indizio erano: titolo, numero, rosso, giustizia e Claudia. La scontatissima soluzione: "Cardinale". Parola che Diego ha indovinato portando a casa il bottino.









Dai messaggi su Twitter si evince che sono in molti i telespettatori ad averla indovinata. Colpa, o grazie, al nome "Claudia" tra le parole-indizio che ha messo sulla strada giusta i più. "Troppo facile", dicono in molti. E ancor più persone sospettano che gli autori del programma facciano di tutto pur di tenere Diego in trasmissione. Per Diego si tratta della terza vittoria a La Ghigliottina: alla prima occasione aveva vinto la bellezza di 50mila euro. Con quella di ieri ha accumulato ben 135mila euro.







Il suo sogno è quello di diventare insegnante ed è riuscito a colpire il pubblico lasciando trasparire il suo amore per il sapere. “Mi hanno fermato delle signore chiedendomi di fare una foto” ha raccontato imbarazzato durante un puntata del quiz di Rai Uno, respingendo con modestia il successo che l’ha travolto in seguito alle sue apparizioni televisive.

