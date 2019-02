“Le donne non si toccano, me la vedo in tribunale”. Barbara D’Urso, cosa è successo

Barbara D’Urso non le manda a dire e, durante la diretta di Domenica Live, si scaglia con tutta la sua forza contro John Vitale, l’uomo che l’aveva insultata nei giorni scorsi, raccogliendo un plebiscito di applausi. John Vitale aveva già raccolto le critiche di Alessia Marcuzzi che aveva detto apertamente come, se dipendesse da lei, avrebbe preso decisioni immediate.

“Se fosse per me, tu dovresti essere eliminato dalla trasmissione. Tu senza conoscerla hai mosso delle accuse così gravi! Rispetto alle cose personali che tu hai scritto in maniera molto volgare contro Barbara, io non posso soprassedere. Questa è una cosa gravissima! Io ti ho visto prima che uscissero queste dichiarazioni. Non pensavo che si sarebbe scatenato tutto questo. Per quelle frasi volgari, tu non puoi chiedere semplicemente scusa”. Barbara D’Urso, si sa, non è una che ha bisogno di farsi difendere e nella puntata di “Domenica Live”, ha detto la sua. Continua dopo la foto









“Ho evitato l’argomento, poi ne hanno giustamente parlato all’Isola. Ringrazio ancora Alessia, Alba e Alda per avermi difesa. L’unica cosa che viene da dire è che il problema non sono io. Questa persona se la vedrà faccia a faccia con me in un tribunale ma il vero problema è che ci sono migliaia di donne che subiscono tutto questo. Io combatto da 10 anni contro la violenza alle donne. Non si tratta di Barbara d’Urso. Si tratta delle donne”. Continua dopo la foto









Poi continua: “E la cosa più triste sono gli amici di questa persona, che continuano a scrivere: “Ma non c’è diritto? Non si può dire nulla contro Barbara d’Urso?”. No. La violenza verbale non è contro di me. Ma contro tutte le donne. Ci sono ragazzine che si sono tolte la vita per quello che viene scritto sui social. Questa violenza è la gravità. Ha detto anche che non ricordava il motivo. Potrebbe essere il motivo più grave del mondo, ma non si scrivono queste cose contro una donna”. Continua dopo la foto







Quindi conclude: “Mai. Anche se fossero state scritte contro un uomo sarebbe stato molto grave, ma non è la stessa cosa. Le donne non si toccano e non si insultano. Punto. Chi insulta una donna, anche se si chiama Barbara d’Urso, insulta tute le donne” “Tra l’altro questa persona non l’avevo mai vista nella vita mia. L’ho visto per la prima volta nel mio studio quando mi ha abbracciato. Se pensi questo di me, e se sei veramente un uomo, non vieni nel mio studio a baciarmi e a leccarmi il fondo schiena. Né a me né a nessun’altra”.

John, nel frattempo, ha deciso di abbandonare l’Isola dei Famosi: “Non è un abbandono – spiega John in un video prima di lasciare l’Isola – ma un traguardo, ho capito che a casa ho lasciato persone che hanno bisogno di me più che io di stare qua. Le parole di Alessia mi hanno aiutato a riflettere più che ferito. Ho capito la lezione, chiedo scusa e spero di poterle fare di persona”.

