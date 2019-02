Puntata scoppiettante quella di Uomini e Donne in onda oggi 1 febbraio 2019. Sembrava dover andare tutto per il meglio dopo l’esterna di Teresa Langella e Andrea Dal Corso. I due si sono lasciati andare, si sono baciati, sono stati romantici, si sono divertiti. Il tutto accade quando Maria De Filippi mostra un’esterna del corteggiatore con Teresa. Tra i due scatta un bacio molto passionale, che riesce a colpire tutti. Mentre Antonio Moriconi lascia lo studio furioso, Andrew commenta.

"Io ho provato qualcosa di sessuale all'interno di quel bacio. Per me è stato il riassunto di questi 4 mesi. Non mi sei totalmente indifferente a livello fisico e noi eravamo ricoperti di colori, tu eri addosso a me. Insomma, non era solo un bacio con la lingua per me", spiega il ragazzo, noto anche per essere stato uno dei tentatori di Temptation Island.









Teresa però non ha gradito le parole di Andrea e ha detto che queste affermazioni vanno bene in privato, che non è il caso di dire davanti a tutti determinate cose. Anche Jack Vanore trova la confessione del corteggiatore un po' troppo spinta. Secondo l'opinionista, Andrew avrebbe dovuto sicuramente evitare di dire una frase del genere pubblicamente. Le parole di Teresa hanno scatenato l'ira di Tina Cipollari, che ha puntato il dito contro la tronista e si è scatenata. "Ridicola. Io esco", ha detto Tina. "Ridicola. Proprio ridicola sei. Ti scandalizzi per nulla. Sei proprio patetica. Non trovo un termine adatto in questo momento. Ma chi sei Madre Teresa di Calcutta?".









Teresa, nota per il suo carattere fumantino, non ha lasciato perdere e ha ribattuto: "Ma zitta, sentire queste cose da una donna di 50 anni". "Ma poi vai in giro svestita e poi dopo ti scandalizzi. Vai in giro col c**o scoperto… Ma poi Andrea non è il primo arrivato è qui da 4 mesi. Falsa puritana. Cosa ha detto lui di scandaloso?. Fai solo sceneggiate, riesci a rovinare tutto. Sei una ragazza impossibile", ha concluso Tina. La risposta di Langella è arrivata subito e i toni si sono alzati: "Ma cosa dici? Non è vero. Io non ho detto che il bacio mi ha fatto schifo. Io non sono puritana. Non mi piace che dica quelle cose".







La tronista si dice convinta di ciò che pensa e, soprattutto, non crede affatto di essere una persona patetica. Non solo, appare abbastanza deluso di fronte all’atteggiamento di Andrew. Teresa è scoppiata alzandosi in pieni e dicendo che lei è così e che non pensa a queste cose. “Resterai da sola perchè sei pesante” ha detto Tina Cipollari che ha invitato Andrea a scappare visto che è ancora in tempo. Teresa ha poi lasciato lo studio per riprendersi visto che era davvero molto agitata dopo lo scontro con Tina.

