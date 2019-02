“Io a letto con te…”. E poi il gelo. Così Flavia Vento disintegra Sgarbi. In diretta

Che Vittorio Sgarbi fosse uno che non le mandi a dire è cosa nota. Certo che stavolta ha trovato pane per i suoi denti. Vittorione è stato infatti ‘silurato’ da Flavia Vento, l’ex valletta di Teo Mammuccari che, da qualche anno, ha cambiato vita e compagnie. Succede tutto a Pomeriggio cinque, salotto di Barbara D’Urso in lizza con Maria De Filippi per lo scettro di signora di Mediaset, dove l’argomento è caduto sul sesso sui rapporti con notevole differenza d’età.

“Potrebbe essere una precoce GILF. Magari lei è una ragazza che decide di rinunciare prima per sua autorità”, ironizza Sgarbi. “Ma tu lo sai – interviene la D’Urso – che Flavia è casta da tre anni?”. “Non lo sapevo ma vedi, l’ho intuito”. A quel punto replica piccata la Vento: “Non è che io mi voglio ritirare. È che non trovo uomini affascinanti sulla piazza. Sono di grandi pretese e non mi accontento”. Poi, direttamente a Sgarbi: “Tu sei un uomo molto affascinante”. (Continua dopo la foto)









Vittorio si ringalluzzisce: “L’ho sempre trovata una ragazza molto attraente. Una falsa ingenua. non pensavo avesse un problema come questo. Adesso che lo conosco magari… posso affrontare questo problema”. Ma sul più bello, ecco la bastonata: “Noi passiamo sicuramente parlare di arte e cultura – conclude secca la Vento –, visto che in questi anni mi sono ampliata molto. Comunque ti vedo come un bellissimo uomo ma… non affascinante a letto”. (Continua dopo la foto)









Vittorio Sgarbi non ha mai fatto mistero della sua passione per le donne. Nei mesi scorsi era stato al centro della scena per un filmato in cui, alle 3 del mattino, si rotola in terra con una sua assistente in un autogrill nei pressi del casello di Orte. Un gioco, lo definì il sindaco di Sutri. Da parte sua Flavia Vento aveva già parlato del suo rapporto con gli uomini proprio da Barbara D’Urso: “Quando hai vent’anni, sei bella e fai la modella, hai tantissimi corteggiatori, poi capisci che di persone serie ce ne sono veramente poche” aveva detto. (Continua dopo la foto)







“Ti rendi conto – continuava – che troppi uomini prendono in giro noi donne, ho amiche che pensavano di aver incontrato l’amore della propria vita per poi scoprire che venivano tradite quotidianamente”. Ed è per questo che la showgirl ha detto basta agli uomini, almeno a quelli interessati solo ad avventure occasionali.

