Si è subito distinta all’Isola dei Famosi Taylor Mega. Nome vero Elisia Todesco, la stella di Instagram classe 1993 era finita sotto accusa già nella puntata d’esordio del reality condotto da Alessia Marcuzzi. Tutto per colpa di un video pubblicato sui social in cui la modella affermava che sarebbe tornata in Italia fra tre settimane. E mentre in rete già si scatenava il delirio, la conduttrice ha subito chiesto spiegazioni alla naufraga e lei si è giustificata in diretta dicendo che era sicura che non sarebbe riuscita a sopravvivere in Honduras senza gli agi e i lussi a cui è abituata.

Durante la settimana, poi, il pubblico ha cominciato a conoscere una 'nuova' Taylor Mega. Sull'Isola la modella si è molto aperta e ha raccontato la sua storia, svelando le sue fragilità e soprattutto un passato complicato e doloroso. Ha spiegato di aver fatto uso di sostanze stupefacenti per circa sei mesi e di essere uscita da quel brutto periodo da sola, senza che i suoi genitori sapessero nulla.











Nella seconda puntata dell'Isola, la Marcuzzi ha voluto subito parlare con lei. Subito dopo un filmato in cui Taylor ha provato a difendersi dopo gli attacchi della settimana scorsa e alcune accuse ricevute a Pomeriggio Cinque, la star di Instagram ha spiegato: "Sono una ragazza abituata ai giudizi della gente, mi mostro al 100%, non indosso maschere e non so di che serata stiano parlando. Il limite delle tre settimane non c'è più, sono convinta a voler continuare, se il pubblico me lo permette, vorrei andare avanti".









"Mi ero posta dei limiti perché conosco le mie debolezze – ha aggiunto, parlando delle sue paure -, so di essere una persona molto fragile. Soffro di attacchi di panico e ansia, l'Isola può tirar fuori fantasmi interiori che nella vita di tutti i giorni riesci a seppellire", ha proseguito scoppiando in un pianto liberatorio prima di parlare del tunnel della tossicodipendenza in cui è entrata in passato. "Ho avuto problemi di tossicodipendenza, il mio passato è difficile – ha confessato – Una persona magari dovrebbe vergognarsi di questo, io, invece, non me ne vergogno. Dopo 6 mesi sono riuscita ad uscirne da sola per il bene che volevo alla mia famiglia e a me stessa".







“Chissà come la prenderanno i miei genitori quando scopriranno questo – ha concluso – Mi metto nei loro panni, non è una cosa semplice, probabilmente ci rimarranno malissimo. Mi dispiace di questo, ma questa sono!”. Dopo questo sfogo, però, il pubblico l’ha condannata all’eliminazione, preferendole Demetra Hampton e Kaspar Capparoni. Per Taylor Mega, dunque, l’avventura in Honduras, che è stata breve ma intensa, finisce dopo una sola settimana di permanenza sull’Isola.

