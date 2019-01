Neri Marcorè, attore, conduttore televisivo e doppiatore, comincia giovanissimo in radio grazie ai programmi di Giancarlo Guardabassi ed è in questo contesto che si distingue come un vero e proprio showman capace di condurre, imitare e cantare. Dopo il liceo si trasferisce a Bologna dove frequenta la scuola per interpreti e traduttori. In veste di ospite partecipa al programma La Corrida nell’edizione del 1988 ma è con Stasera mi Butto, condotto da Gigi Sabani, che Neri Marcorè si fa notare grazie a una serie di imitazioni tratte da personaggi dello spettacolo che perfezionerà poi nel corso degli anni.

Si fa conoscere dal pubblico italiano partecipando ad alcune trasmissioni televisive, tra cui Stasera mi butto e Ricomincio da due. Nello stesso periodo inizia anche l'attività di doppiaggio e la carriera di attore, che lo porterà in seguito al successo. Il primo ruolo cinematografico risale al 1994 nel film "Ladri di cinema" anche se il primo vero successo arriva nel 2003, quando, accanto all'attrice e conduttrice spagnola Vanessa Incontrada, recita nel film "Il cuore altrove".











Grazie alla sua interpretazione riesce a vincere un Nastro d'Argento come migliore protagonista. Nella stagione televisiva 2002/2003 Neri Marcorè entra nel cast di Mai dire Domenica. Durante la carriera televisiva l'attore riscuote grande successo grazie alla imitazion. Indimenticabili quelle dei politici Maurizio Gasparri, Pier Ferdinando Casini, Piero Fassino e Antonio Di Pietro, del telecronista Bruno Pizzul, del giornalista sportivo Sandro Piccinini, del psicoterapeuta, psichiatra, filosofo e scrittore Raffaele Morelli e del conduttore e archeologo Alberto Angela.









L'imitazione di Alberto Angela è forse una delle più riuscite, tanto che il figlio del famoso divulgatore Rai Piero è comparso in una scenetta al fianco di Marcorè (qui il video); nel 2009 Angela lo ha anche invitato a partecipare a una puntata di Ulisse dedicata ai gemelli, ma l'attore non poté presentarsi e nella puntata furono mandati in onda spezzoni delle sue parodie realizzate in precedenza. Nel 2011 recita con la brava Luciana Littizzetto in Fuoriclasse e, nello stesso periodo, prende parte a una serie di spot televisivi in cui interpreta un divertente Leonardo Da Vinci. Negli anni 2000 recita in film e fiction tv di successo.







Neri Marcorè è sposato con Selene dal 1995. La coppia ha avuto tre figli: Arianna e i gemelli Elia e Nicola. L’attore e conduttore non ama molto parlare della sua vita privata e in questi anni è riuscito a tenere altissima la privacy intorno alla sua famiglia. Neri Marcorè è nato a Porto Sant’Elpidio, in provincia di Fermo, nelle Marche, il 31 luglio del 1966. L’attore è alto 190 centimetri e pesa 87 chili.

