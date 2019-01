Enrico Ruggeri è un cantante e conduttore televisivo. Nonostante abbia alle spalle una lunga carriera musicale è riuscito a ritagliarsi un ruolo anche nel mondo della conduzione e dello spettacolo, dove ha condotto diversi programmi di successo. Ovviamente è la musica la sua grandissima passione, coltivata fin da bambino. A soli 15 anni, è il 1972, debutta con il gruppo rock Josafat. Ma è nel 1978 che arriva il successo con i Decibel, gruppo punk che scala le classifiche con il brano ‘Contessa’. Il singolo permette all’emergente gruppo di arrivare anche al Festival di Sanremo.

Dal 1981 Enrico Ruggeri lascia i Decibel e si dedica alla carriera solista ottenendo un ottimo successo. Inizia anche a scrivere brani per molte cantanti, tra le quali Fiorella Mannoia e Anna Oxa. Enrico Ruggeri torna a Sanremo nel 1987 con il mitico trio composto da Gianni Morandi e Umberto Tozzi, vincendo il festival con l'indimenticabile "Si può dare di più".











Nel 1991 esce il suo album di maggior successo, Peter Pan: 400mila copie vendute in pochi mesi e ben quattro dischi di platino. Il 23 novembre 1991 il singolo 'Peter Pan sale' al secondo posto, subito dopo Black or White di Michael Jackson. Nel 1993 vince nuovamente il Festival di Sanremo con il brano "Mistero." Nel 1994 finisce il suo matrimonio con Laura Ferrato, due anni dopo rompe con la sua casa discografica e incontra a Sanremo Andrea Mirò, che diventerà la sua nuova compagna di vita e professionale. Nel 2016 torna al Festival di Sanremo con il brano "Il primo amore non si scorda mai", piazzandosi al quarto posto e vincendo il Premio Lunezia per il miglior testo in gara.









Nel 2006 fa la sua prima esperienza televisiva conducendo Il bivio – Cosa sarebbe successo se…. Due anni dopo conduce Quello che le donne non dicono, un talk show dedicato all'universo femminile. Poi conduce 'Mistero' e 'Lucignolo'. Nel 2010 Ruggeri diventa giudice di X-Factor e, tre anni dopo, si mette in mostra come concorrente in I migliori anni della nostra vita. Nel 2013, invece, ha prestato il suo volto per Lucignolo 2.0. programma di attualità dedicato a un pubblico di teenager. Nel 1986 sposa Laura Ferrato, da cui divorzierà nel 1994, quando conosce l'attuale compagna, la cantautrice Andrea Mirò.







Dal matrimonio con la Ferrato è nato il figlio Pier Enrico, detto Pico, anch’egli cantante, ora conosciuto come Pico Rama, mentre dalla relazione con la Mirò sono nati i figli Ugo Federico Benedetto ed Eva Clara. Pico ha debuttato nel 2011 come cantante con un disco rap che riunisce 13 brani, La danza della realtà, pubblicato da Universal Music. In coppia con Yari Carrisi (figlio di Albano Carrisi) ha partecipato all’edizione 2015 di Pechino Express. Enrico Ruggeri è nato a Milano il 5 giugno del 1957. È alto 176 centimetri e pesa 78 chili.

