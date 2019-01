Irene Grandi è una delle cantanti rock più famose d’Italia. Il suo amore per la musica nasce fin da piccolissima e durante l’adolescenza inizia a fare la gavetta con dei live nelle cantine e nei pub fiorentini, suonando con svariate giovani band fra cui Goppions, La Forma e Le Matte In Trasferta. Irene Grandi ha avuto una carriera folgorante. Sin dal 1993 con il singolo Un motivo maledette, attira l’attenzione di Dado Parisini che produce il suo primo album per la Warner Music Italia. Il secondo album “In vacanza da una vita”, pubblicato nel 1995, conferma il talento artistico di Irene Grandi, che spazia dal pop di “Dolcissimo amore” al rock di “Bum Bum”.

Nello stesso anno Irene Grandi collabora con un altro grande artista del panorama musicale italiano, Pino Daniele, che la ospita nel suo album “Non calpestare i fiori nel deserto” duettando con lei in “Se mi vuoi”. Nel corso della sua carriera ha cantato anche in spagnolo e ha eseguito duetti in tedesco, francese, indiano e in lingue africane, vendendo circa 5 milioni di dischi, premiati in Italia con un disco di diamante, nove dischi di platino e quattro dischi d’oro e posizionando nelle top-ten delle classifiche italiane 9 album e 8 singoli, di cui un singolo al numero uno. (Continua a leggere dopo la foto)











La Grandi ha partecipato quattro volte al Festival di Sanremo, la prima, nel 1994, nella categoria Nuove Proposte con il singolo Fuori e l’ultima nel 2015, con il brano Un vento senza nome che anticipa l’omonimo album, ovviamente fra i Big. Durante la sua carriera Irene Grandi ha spaziato tra i generi della musica: rap, pop, soul, blues e jazz, ma senza rinunciare alla melodia italiana, collaborando spesso con artisti del panorama musicale nazionale come Jovanotti, Eros Ramazzotti, Claudio Baglioni, Paolo Vallesi, Pino Daniele, Vasco Rossi, Gaetano Curreri degli Stadio, Stefano Bollani, Simona Bencini, Paolo Benvegnù, Cristina Donà, Marco Parente, Edoardo Bennato, Gaudi, Francesco Bianconi dei Baustelle, fino ad Elio e le Storie Tese. (Continua a leggere dopo la foto)









Lunedì 2 luglio 2018 nella chiesetta di San Pietro a Nerbolia, in provincia di Oristano, in Sardegna, ha sposato il suo Lorenzo. Dopo il rito religioso, celebrato da un frate cappuccino amico degli sposi, la festa è proseguita in un locale della costa sarda. In chiesa la cantautrice ha dedicato Hallelujah di Leonard Cohen al neo marito. Irene Grandi non ha figli. La cantante di ‘Bruci la città’ in precedenza era legata ad Alessandro Carotti, che ha sposato nel 2003 a Las Vegas. (Continua a leggere dopo la foto)





La coppia si è detta addio sei anni dopo, precisamente nel 2009. Lorenzo Doni è un avvocato stimato ed è anche un istruttore di golf nella prestigiosa ”John Jacobs Practical Golf School ”che ha sede ad Is Arenas Golf & Country Club, in Sardegna. Irene Grandi pesa sessanta chilogrammi ed è alta un metro e sessantasei centimetri. La cantante è nata a Firenze il 6 dicembre del 1969.

