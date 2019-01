Nemmeno il tempo di tornare a sedersi nel parterre femminile del trono over che sono subito lacrime per Ida Platano. Un passo indietro. dopo la rottura con Riccardo, lui era subito tornato a Uomini e Donne perché deciso a incontrare la donna della sua vita; lei, delusa e arrabbiata, aveva salutato tutti e si era allontanata dal programma. Poi il colpo di scena: dopo mesi di assenza, Ida è di nuovo una dama della trasmissione di Maria De Filippi. Un ritorno che ha fatto felici i fan e in particolare Gianni Sperti, ma non è stato facile, ha assicurato la dama, decidere di riprovarci, di andare di nuovo nello studio dove ha conosciuto e si è innamorata di Guarnieri. È stato doloroso guardarlo da casa mentre intraprendeva nuove conoscenze.

Riccardo? Non si aspettava di rivederla in studio. “Glielo auguro di trovare una persona giusta – ha detto – Quando dice che non sarà facile, dice giusto. Lo sai come sono andate le cose vero? Abbiamo vissuto momenti bellissimi, determinate cose ci hanno portato ad allontanarci”, ha detto lui, ancora convinto che sia stato proprio il comportamento di lei a rovinare il loro rapporto. (Continua dopo la foto)











Dopo quelle parole, Ida ovviamente è saltata dalla sedia ma è finita lì. Il pubblico però non ha dovuto aspettare molto prima di assistere a una forte tensione ora che entrambi sono di nuovo in quello studio. Perché è vero che si sono detti addio, ma la loro storia d’amore continua a far discutere e, stando a quello che è successo nell’ultima puntata, la dama non sembra affatto pronta a voltare pagina come invece ha fatto il cavaliere. (Continua dopo la foto)









Riccardo è stato fatto accomodare al centro dello studio insieme alla sua nuova frequentazione, la dama Roberta Di Padua, ex fiamma di Gianluca Scuotto. I due, dopo aver raccontato una loro uscita romantica, hanno ammesso baci e avvicinamenti. E proprio mentre i due raccontavano a Maria e al pubblico l’ultima ‘esterna’, la telecamera ha inquadrato Ida, che era seduta con le altre dame nel parterre, con gli occhi lucidi. (Continua dopo la foto)







Il resoconto dell’uscita (con tanto di baci) di Riccardo e Roberta non l’ha certo lasciata indifferente e questa sua reazione conferma che ancora soffre per la fine della sua relazione con il cavaliere, che poi ha ballato con la sua nuova fiamma al centro dello studio. Vedere l’ex così in sintonia con un’altra ha sortito l’effetto che molti avevano già previsto: Ida non ha retto ed è è scoppiata a piangere.

Trono Over, è finita tra Ida e Riccardo: ecco cosa ha confessato lui