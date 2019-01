Qualche tempo fa è balzato agli onori delle cronache Andrea, il “fratello segreto” (da parte di padre) di Michelle Hunziker. Sono entrambi figli di Rodolfo Hunziker e Andrea è nato dal suo primo matrimonio, avvenuto qualche anno prima che incontrasse Ineke, la mamma di Michelle. Nella sua autobiografia, Michele non parla mai di Andrea e lui, reduce da un tumore al cervello, ha accusato la sorella di averlo dimenticato e, attraverso una lettera pubblicata dal settimanale DiPiù, le ha chiesto di mettersi in contatto.

"Da oltre dieci anni non mi chiami, non mi cerchi, non ti fai sentire: mi spieghi cosa ti ho fatto. Hai dato alle stampe la tua biografia dove hai parlato di tutta la nostra famiglia e non di me. (…) Sono sordo e quasi muto, però esisto e ti voglio bene. Sono anche molto malato, cinque anni fa mi hanno diagnosticato anche un tumore al cervello che, per fortuna, i chirurghi svizzeri sono riusciti a rimuovere. Non hai scritto il mio nome come se non esistessi, ma io sono qui: ti perdono e voglio riabbracciarti".











Michelle ha anche un altro fratello, Harold, a cui invece è legatissima, tanto che è stato proprio lui ad accompagnarla all'altare il giorno della nozze con Tomaso Trussardi. Entrambi sono figli di Rudolf e Ineke e la loro infanzia non è stata semplice a causa dei problemi con l'alcol del padre. "Pensavo amasse l'alcol più di me – raccontava tempo fa la conduttrice a Tv 2000 – A un certo punto mi sono resa conto che nonostante sentissi veramente l'amore di mio padre quando era sobrio, quando invece beveva spaccava tutto. Poi quando i miei genitori si sono separati aspettavo che mio padre mi venisse a prendere; lui mi dava appuntamento ma poiché l'alcol purtroppo ti annebbia tutto, si dimenticava. Allora io stavo ore e ore con lo zaino ad aspettare che tornasse papà, e lo difendevo contro tutti".









Michelle e Harold hanno sempre avuto un bellissimo rapporto e lui, proprio come mamma Ineke, ha seguito la carriera della famosa sorella sin dagli esordi e le è sempre rimasto accanto anche nei momenti più difficili. Quando infatti la Hunziker ha cominciato a muovere i suoi primi passi nel mondo della moda, Harold si è trasferito in Italia con lei e la madre.







Oggi Harold vive in Svizzera, ma è sempre presente nella vita di Michelle e in quella delle sue nipoti. Non a caso è stato scelto come padrino al battesimo di Celeste. È il fratello maggiore di Michelle. Molto riservato ed elegante, Harold ha 53 anni ed è un manager. Fino a un anno fa è stato il CEO di Mc Donald’s in Svizzera, poi ha deciso di abbandonare quella carica in cerca di nuovi stimoli.

