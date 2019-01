“Vuoi sposarmi?”. Sorpresa al trono over: la proposta di matrimonio emoziona tutti

Sorpresa ed emozione a Uomini e Donne: proposta di matrimonio al trono over, sotto gli occhi del pubblico e dei protagonisti della celebre trasmissione di Maria De Filippi. Il cavaliere Biagio ha chiesto la mano alla dama Caterina e lei ha risposto di sì: “Ti risposerei altre mille volte”, ha affermato commossa. Ma andiamo a scoprire cosa è successo nei dettagli. Durante la puntata, la padrona di casa ha invitato i due a sedersi al centro dello studio. Che ci fosse qualcosa in ballo era forse evidente dai loro abiti. Soprattutto quello della dama, blu, lungo e molto elegante.

“Dal primo giorno in cui sono entrato in questo studio, mi sei subito piaciuta – ha detto Biagio alla donna conosciuta in trasmissione – Ho visto subito la tua bellezza e la tua compostezza. Tutte le telefonate che ci siamo fatti nel corso della settimana mi hanno dato la sensazione che ti conoscessi da sempre”. (Continua dopo la foto)











Il cavaliere si è poi rivolto a Maria De Filippi, che come sempre conduce la puntata seduta sulle scale: “Caterina è una donna che mi ha dato tanta felicità e quella serenità che non ho mai avuto. È un’ottima cuoca con qualche problema (una volta stava incendiando casa!). Tutto il rapporto si è sempre basato sulla sincerità e la fiducia, cose che mi sono sempre mancate”, ha continuato visibilmente emozionato. (Continua dopo la foto)









A quel punto, dopo questa bella dichiarazione d’amore, Biagio si è alzato ed è andato dietro le quinte. È tornato in studio tenendo in mano un mazzo di rose rosse e un anello. “C’è un’altra cosa che voglio aggiungere – ha proseguito – Vuoi sposarmi?”. E lei, felice, mentre il pubblico applaudiva, ha accettato: “Sì, ti sposerei mille volte”. “Biagio è un uomo meraviglioso e speciale – ha poi detto Caterina – Non è stato un colpo di fulmine il nostro, perché prima siamo stati amici. Poi è nato l’amore”. (Continua dopo foto e post)







“Biagio è un uomo da amare, ricco di valori e sentimenti. Mi ha fatto entrare nella sua famiglia e mi ha fatto conoscere le sue due bambine, le principesse. È la parte mancante di me e lo aiuterò nel progetto importante che è la famiglia. Ringrazio anche la mamma Pina, i suoi zii e la sorella, che mi hanno accolto”, ha concluso la dama, che poi con Biagio ha ringraziato tutto lo staff di Uomini e Donne e fatto un ultimo ballo al centro dello studio. Ora la coppia andrà a vivere a Francavilla, che è il paese di origine di Biagio.

