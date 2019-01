Pierfrancesco Favino farà il bis a Sanremo? L’anno scorso il binomio Favino- Festival si rivelò senza dubbio un connubio vincente tanto che, a distanza di tempo, si ricordano più i monologhi e le performance dell’artista romano sul palcoscenico dell’Ariston che tante delle canzoni che avrebbero dovuto lasciare il segno. La bravura e la simpatia di Pierfrancesco Favino sono sotto gli occhi di tutti e anche il direttore artistico Claudio Baglioni, a quanto pare, non ha potuto fare a meno di constatare il suo importante contributo per la riuscita di una kermesse che da tanto tempo non riusciva più a decollare.

È arrivata così l'ufficialità della notizia che tanti aspettavano: anche quest'anno Favino presenzierà al Festival di Sanremo. Ovviamente, l'attore non sarà al fianco di Baglioni in veste di co-conduttore (ruolo ricoperto questa volta da Claudio Bisio), ma ci si dovrà accontentare di vederlo in un'unica serata come super ospite.











Pierfrancesco Favino dovrà quindi concentrare la sua maestria in una singola esibizione, che al momento rimane top secret. Nonostante si siano già svolte le prove del suo intervento durante la competizione canora, nessuna indiscrezione è trapelata e tutto è rimasto blindatissimo, riservato agli addetti ai lavori.









E mentre c'è ancora chi ripercorre con la mente il suo monologo "La notte poco prima delle foreste" o il mash-up dal titolo "Io non canto", o ancora le esibizioni con la splendida Michelle Hunziker, cresce l'attesa di sapere quali carte vincenti userà Favino, nei prossimi giorni, per conquistare spettatori e telespettatori.





Pierfrancesco Favino si aggiunge dunque alla già nota lista di ospiti invitati da Claudio Baglioni per omaggiare il Festival di Sanremo. Tra gli altri: Serena Rossi, Antonello Venditti, Ligabue, Andrea Bocelli, Elisa, Giorgia, Marco Mengoni, Eros Ramazzotti, Alessandra Amoroso, Umberto Tozzi e Raf.

