Ignazio Boschetto è un cantante e tenore italiano, famoso per essere uno dei due tenori de”Il Volo”, il gruppo di giovani che nel giro di pochi anni è diventato famoso in tutto il mondo. Fin dalla tenera età Ignazio Boschetto dimostra di avere una predisposizione naturale per il canto e invogliato dalla famiglia comincia a studiare la materia, spaziando dalla musica pop a quella classica.

In pochissimi anni matura un grande interesse per la musica classica che gli ha consentito poi di raggiungere una grande notorietà con "Il Volo". Si presenta come solista ai provini per il talent show Ti lascio una canzone ed è proprio in questo contesto, grazie al regista Roberto Cenci, che conosce i suoi colleghi con cui darà vita al trio musicale.











Sin dalla tenera età ha vissuto a Marsala con la madre Caterina, che lavora come pizzaiola e con il padre Vittorio, muratore. Proprio nelle mura domestiche si appassiona alla lirica, cantando "La donna è mobile". Così il padre, vedendo questa sua propensione, lo iscrive a scuola di canto. Ignazio è un fan sfegatato della Juventus e porta sempre con sé un braccialetto bianco e nero. Per perdere peso si è sottoposto ad una dieta dimagrante che lo ha portato a perdere 35 kg.









"Ho abbinato dieta e attività fisica. – ha detto il cantante a Vanity Fair – Mi sono fatta consigliare da un allenatore personale, che mi ha spiegato quali esercizi fare e che cosa mangiare e che cosa non mangiare. Per esempio, mi ha detto: non mangiare carboidrati dopo le quattro del pomeriggio. Oppure, non mischiare le proteine come carne e formaggi" ha fatto sapere Boschetto, la cui dieta è durata un anno e mezzo".







In questo periodo di tempo il cantante de Il Volo è riuscito a perdere 35 chili, che inevitabilmente lo hanno cambiato: “Mi sento più a mio agio con me stesso rispetto a qualche anno fa. Ormai mi sono abituato a mangiare in modo leggero” ha confessato Ignazio Boschetto. Al momento il tenore è single, la storia con la fidanzata Alessandra è finita nel 2018. Ignazio Boschetto è nato il 4 ottobre del 1994 a Bologna da genitori siciliani. È alto 1,83 e pesa 79 kg.

