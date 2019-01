Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble sono i tre componenti de Il Volo e sono rispettivamente due tenori e un baritono. Artisticamente sono nati nel 2009 quando hanno preso parte alla seconda edizione del talent show canoro per bambini Ti lascio una canzone condotto da Antonella Clerici. Il merito, però, è di Roberto Cenci, storico regista di Buona Domenica, che notando la bravura dei ragazzi li ha convinti a unirsi e a presentarsi come trio.

Un'intuizione geniale, visto che nel giro di pochi anni i tre hanno poi conquistato le vette discografiche internazionali, venduto milioni di dischi e conquistato prestigiosi premi e riconoscimenti. Michele Torpedine, manager che ha costruito le carriere di Andrea Bocelli, Zucchero, Giorgia e Biagio Antonacci, li nota durante la loro esperienza nel programma condotto da Antonella Clerici e decide di intraprendere con loro un percorso artistico internazionale, contando sulle loro doti vocali sia singolarmente che come trio.











Nasce così un progetto straordinario, che li porta ad essere i primi artisti italiani nella storia a sottoscrivere un contratto con una major americana della discografia mondiale. Ma scopriamo qualcosa in più su Piero Barone. Chi è la fidanzata, quanti anni ha, dove è nato, la sua altezza e il peso. Nato il 24 giugno del 1993 a Naro, in provincia di Agrigento, il componente de Il Volo è fidanzato con Valentina Allegri, figlia dell'allenatore della Juventus.









Il tenorino Piero Barone è innamoratissimo e non perde occasione di fare dolci dediche alla sua metà sui social e a pubblicare foto in sua compagnia. "Forse ho incontrato una persona, ma non dirò niente che la riguardi per scaramanzia. – aveva detto il giovane cantante – La verità è che io, adesso, vorrei innamorarmi: mi manca qualcuno con cui condividere questa esperienza. Senza dimenticare che, poi, vorrei anche un figlio e Gianluca e Ignazio hanno promesso di cantare l'Ave Maria al mio matrimonio. E dire che, quando abbiamo iniziato il nostro percorso, ero quello che si divertiva di più: loro due erano fidanzati", aveva detto Piero Barone.







Se Piero Barone pare aver ormai trovato ufficialmente l’amore, la stessa cosa, ad oggi, non si può dire con la stessa fermezza degli altri due componenti de Il Volo. Gianluca, nello specifico, proprio qualche mese aveva ribadito di essere ancora single, e lo stesso aveva detto di Ignazio. La mamma di Piero Barone Eleonora Ognibene, fa la casalinga, mentre suo padre Gaetano Barone è un meccanico. Il cantante ha un fratello maggiore, Francesco, e una sorella minore, Mariagrazia. Piero Barone è alto 175 centimetri e pesa circa settanta chili.

