Giovanni Baglioni, figlio di Claudio Baglioni, è uno dei migliori chitarristi d’Italia. Figlio d’arte, il giovane è molto attivo in Italia con concerti, album e Festival. Eccellente strumentista, a partire dal 2006 Giovanni Baglioni ha iniziato ad esibirsi dal vivo attingendo al repertorio di importanti esponenti della chitarra acustica solista quali Tommy Emmanuel, Michael Hedges, Erik Mongrain, Andy Mckee, Justin King, Preston Reed.

Giovanni Baglioni, ecco chi è il figlio di Claudio Baglioni – Ha studiato approfonditamente con Pino Forastiere, e seguito prestigiosi seminari di perfezionamento con Tommy Emmanuel e Pier Bensusan, ed ha a sua volta presieduto a Masterclass e seminari. Ha partecipato ai più importanti festival italiani di chitarra acustica (Soave, Sarzana, Fiorano) e al Canadian Guitar Festival. Nel 2009 è stato pubblicato il suo primo disco dal titolo Anima Meccanica, cui hanno fatto seguito due tour di successo e grande consenso sul territorio italiano.











È stato guest star di Mario Biondi nel disco If, e nel seguente Spazio Tempo Tour. Ha collaborato con l'esecuzione di un proprio brano congiuntamente con il chitarrista classico Flavio Sala nel suo disco De la Buena Onda. Giovanni Baglioni ha ideato e realizzato lo spettacolo-concerto D'istanti non distanti con la band Vick Frida, per i quali ha prestato una collaborazione nel disco Thisastro. Ha partecipato come guest star solista e arrangiatore nei concerti di papà Claudio Baglioni, ed ha suonato nel suo disco QPGA.









Il suo vasto repertorio è ispirato da grandi professionisti della chitarra acustica come Tommy Emmanuel, Erik Mongrain, Andy Mckee, Michael Hedges, Justin King e Preston Reed. Fra i suoi maestri ci sono Pino Forastiere, Tommy Emmanuel e Pier Bensusan. Ha preso parte ai più importanti festival italiani di chitarra acustica e al prestigioso Canadian Guitar Festival. Fra Claudio e Giovanni Baglioni c'è un ottimo rapporto, anche se il musicista non ha mai nascosto la difficoltà nel portare un cognome così importante.







Giovanni è l’unico figlio di Claudio Baglioni, nato dal matrimonio con Paola Massari, sposata nel 1973. Il giovane è nato il 19 maggio 1982 e per lui il cantante romano ha scritto “Avrai”, uno dei suoi singolo di maggiore successo. Dopo le nozze nel 1973, Claudio Baglioni e Paola Massari si sono separati nel 1994. Hanno divorziato definitivamente nel 2008. È alto 183 centimetri e pesa circa 75 chili.

