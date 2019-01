Guai a L’Eredità. Anzi, polemiche. E ti pareva che non fosse successo nulla al quiz show di Rai Uno… L’ultima volta che vi avevamo parlato de L’Eredità era per un motivo assai nobile. Vi ricordate? Vi avevamo detto che un concorrente – Paolo Storchi, che aveva partecipato al programma nel gennaio del 2018 quando c’era ancora Fabrizio Frizzi – avrebbe cambiato la storia dell’umanità.

Per chi si fosse perso le “puntate” precedenti, Paolo Storchi, che aveva vinto 10mila euro quando c’era ancora Frizzi a condurre il programma, aveva promesso, all’epoca, che avrebbe cambiato la storia. Detto, fatto. Come ha scritto la Gazzetta di Reggio, il giovane archeologo precario di Reggio Emilia con quei soldi ha scoperto il teatro dove Euripide mise in scena la sua ultima tragedia. “Li voglio utilizzare per far tornare alla luce Tannetum, un centro di origini galliche risalente al 280 a.C”, aveva detto a Fabrizio Frizzi quando questo gli aveva chiesto cosa avesse intenzione di fare con i soldi della vincita. E ha mantenuto la sua promessa. Continua a leggere dopo la foto











Applausi per il giovane archeologo. E ora chiudiamo questo capitolo. Perché stavolta il motivo per cui vi parliamo de L’Eredità è ben diverso. Quel che è successo nella puntata di lunedì 28 gennaio non è piaciuto al pubblico a casa che non ha potuto non notare un’anomalia rispetto alle altre puntate. Siamo al gioco della ghigliottina, cioè il gioco finale, uno di quelli preferiti dal pubblico in studio e a casa… Siete d’accordo? Ebbene, che è successo? Continua a leggere dopo la foto













Se seguite il programma, avrete notato che spesso (praticamente sempre) le parole da indovinare sono molto difficile. Le parole che vengono date in genere tendono a depistare il concorrente. Ebbene, nella puntata di lunedì 28 gennaio le cose non sono andate esattamente così… Il concorrente Diego ha un montepremi da 50mila euro che lo aspetta… Sapete quali sono le parole che suggeriscono quella misteriosa? Il pubblico lo ha notato subito. Continua a leggere dopo la foto





Titolo; tentare; parete; crono; frangia. La soluzione, ovviamente, è scalata. Una soluzione scontata, una delle più scontate di questa stagione. E infatti il concorrente indovina la risposta e porta a casa il montepremi. Ma il popolo di Twitter non può tacere di fronte a quella vittoria “sospetta”. In tanti hanno puntato il dito contro gli autori Rai per quella risposta “troppo semplice”. “50mila euro regalati”, ha scritto qualcuno. Siete d’accordo?

