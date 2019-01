Impossibile aver dimenticato Raffaella Fico, anche se da tempo non la vediamo più in tv. Ma che fine ha fatto l’ex concorrente del Grande Fratello balzata agli onori delle cronache rosa per la relazione col calciatore Mario Balotelli da cui ha avuto la figlia Pia? Anche sui social non è molto attiva Raffaella, che in questi ultimi tempi non sembra più cercare i riflettori del mondo dello spettacolo come una volta ma si dedica alla sua Pia e al suo nuovo compagno, l’imprenditore Alessandro Moggi.

Quello stesso imprenditore, figlio di Luciano Moggi, che si vociferava avesse maldigerito la difesa a spada tratta di Raffaella nei confronti di Cristiano Ronaldo, suo ex, quando sono esplose le accuse di molestie sessuali. Si parlò anche di amore al capolinea per la coppia che sembrava a un passo dall’altare e iniziò a circolare la voce del ritorno di fiamma con Balotelli dal momento che, sosteneva il settimanale Chi, dopo la rottura la Fico era tornata a frequentare con più serenità Nizza e Monte Carlo, dove vive appunto il calciatore. (Continua dopo la foto)











Ma erano voci, oppure hanno superato indenni la crisi, perché Raffaella e Moggi hanno festeggiato l’ultimo dell’anno insieme a New York. Era stato lo stesso procuratore sportivo a rassicurare i fan pubblicando una Storia romantica in cui abbraccia la sua Raffaella nella Grande Mela. Proprio in America, nel 2016, lui le diede l’anello chiedendole di sposarlo e il 2019 dovrebbe essere l’anno del fatidico sì. “La data è da decidere. Stiamo cercando la location giusta”, ha detto lei in una recente intervista. (Continua dopo la foto)















Dunque al momento Raffaella si dedica alla famiglia, al suo fidanzato e alla figlia Pia, ma l’altro giorno è tornata dopo giorni di silenzio su Instagram con un selfie che ha subito catturato l’attenzione dei fan. La showgirl napoletana ha condiviso uno scatto per augurare il “buongiorno” ai propri fan. Si tratta di una foto in primo piano, che però ha attirato le critiche dei follower, convinti che abbia esagerato con i ritocchini. (Continua dopo foto e post)







Secondo i più maliziosi, la Fico avrebbe ceduto a qualche ritocchino. In particolare, si è notato un particolare nel suo volto che sarebbe diverso a qualche tempo fa: la bocca, che appare più gonfia rispetto al solito. C’è chi l’accusa di aver abusato di chirurgia estetica e chi invece di aver usato un po’ troppo Photoshop. Ma come sempre c’è anche chi la difende a spada tratta. Lo scatto è stato commentatissimo ma lei, in ogni caso, non ha replicato alle critiche e alle provocazioni.

