Riccardo e Ida, fino a ieri la situazione al trono over era questa: lui, dopo la rottura, era già tornato a Uomini e Donne perché deciso a incontrare la donna della sua vita; lei, delusa e arrabbiata, aveva salutato tutti e si era allontanata dal programma. Poi il colpo di scena: dopo mesi di assenza, Ida Platano è di nuovo una dama della trasmissione di Maria De Filippi. Un ritorno che ha fatto felici tante persone a Uomini e Donne. In particolare Gianni Sperti.

L'opinionista si è lasciato andare a un lungo applauso nel vederla entrare di nuovo in studio, pronta e decisa a trovare l'amore. E Riccardo? Bè, la sua reazione è stata molto diversa. Ricordiamo che l'operaio di Taranto, dopo aver annunciato la fine della loro storia d'amore, non si è perso d'animo e ha raccolto subito l'invito di Maria a tornare nel parterre maschile del trono over. Quindi ha iniziato diverse conoscenze, motivo per cui è stato spesso attaccato, soprattutto da Gianni Sperti.











Appena rientrata in studio, in realtà Ida ha rivelato di non sentirsi ancora del tutto pronta a ricominciare una nuova storia, ma ha scelto comunque di dare a se stessa un'altra possibilità. La dama, infatti, ha anche confessato di non aver ancora superato la fine della storia d'amore con Riccardo: "Sto un pochino meglio. Il mio cuore non si è ancora completamente ripreso, deve recuperare. So che lui si sta rapportando ad altre persone e mi fa male vederlo, figuriamoci essere qua. Lo scorso anno pensavo di trovare il mio guerriero e non è successo. Adesso voglio darmi un'altra possibilità. Non sarà facile avvicinarsi a me, ma voglio provarci".









Non è stato facile per Ida decidere di riprovarci, di andare di nuovo nello studio dove ha conosciuto e si è innamorata di Guarnieri. È stato doloroso guardarlo da casa mentre intraprendeva nuove conoscenze in queste ultime puntate. E ha subito avvertito eventuali suoi pretendenti: "Avvicinarsi a me sarà difficile". A quel punto Maria De Filippi ha chiamato in causa Riccardo per capire come avesse preso la decisione di Ida di tornare. Lui non si aspettava di rivederla, ma ha augurato alla ex di trovare presto la sua strada.







“Glielo auguro di trovare una persona giusta. Quando dice che non sarà facile, dice giusto. Lo sai come sono andate le cose vero? Abbiamo vissuto momenti bellissimi, determinate cose ci hanno portato ad allontanarci”, ha detto Guarnieri, ancora convinto che sia stato proprio il comportamento di lei a rovinare il loro rapporto. Parole, queste del cavaliere, che hanno innervosito molto Ida. Che succederà ora che sono di nuovo nello stesso studio? Il pubblico, intanto, ha accolto con molto entusiasmo il ritorno della Platano al trono over.

