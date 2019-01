Giuseppe Piero Grillo, noto a tutti come Beppe Grillo, è stato uno dei più influenti comici e provocatori dell’Italia degli anni Ottanta. La sua vena comica è sempre stata molto evidente e nonostante il diploma in ragioneria e un primo impiego come agente di commercio, non ci mise molto a intraprendere la carriera di comico, soprattutto come monologhista. Il giovane Beppe inizia a esibirsi nei locali della sua Genova, poi arriva la svolta.

Nel 1977 Pippo Baudo lo nota in un cabaret milanese e decide di portarlo in Rai. Beppe Grillo partecipa a show come "Secondo voi", "Luna Park" e "Fantastico", programmi che hanno fatto la storia della televisione italiana. Da quel momento la carriera del comico genovese è decollata. I monologhi sono il suo cavallo di battaglia. Improntati sulla satira e i temi di attualità dell'epoca. Durante il Festival di Sanremo del 1978 ben 22 milioni di telespettatori rimangono incollati davanti allo schermo per seguire i suoi attacchi al vetriolo al mondo della politica, che diventa il pallino dei comico durante ogni sua esibizione.











A metà degli anni Ottanta gli interventi di Beppe Grillo si fanno più aggressivi e il 15 novembre del 1986, durante una puntata di Fantastico 7, il comico decide di denunciare le ruberie del Partito Socialista Italiano. L'attacco è così duro che Beppe Grillo viene allontanato dalla Rai, in modo definitivo. Da quel momento, il noto comico si è dedicato in modo prevalente al teatro, dove esprime al massimo le sue doti di grande comunicatore. Nel 2000 arriva la grande svolta nella sua vita; il comico conosce Gianroberto Casaleggio e insieme a lui apre un blog che porterà alla nascita del Movimento 5 stelle.









Il comico organizza dei veri e propri tour in giro per l'Italia per promuovere il movimento, che dal 2009 cresce esponenzialmente. Nel 2000, Beppe Grillo fa l'incontro che gli cambierà la vita: conosce Gianroberto Casaleggio e apre con lui il famoso blog che porterà nel giro di una manciata d'anni alla fondazione del Movimento 5 Stelle, agente di primo piano della recente politica italiana. A partire dal 2009, la forza politica da lui fondata è cresciuta in modo esponenziale ad ogni appuntamento elettorale. Alle elezioni politiche del 2013 viene indicato ufficialmente come capo politico del Movimento 5 Stelle, che raccoglie a sorpresa un quarto dei voti. In occasione delle elezioni politiche del 2018, la rappresentanza legale viene trasferita al "capo politico", mentre Grillo rimane "garante" del Movimento; la testata ufficiale diventa "Il Blog delle Stelle", mentre il blog di Grillo si "slega" maggiormente dal Movimento.







Alle elezioni politiche del 4 marzo 2018, il Movimento risulta il primo partito politico italiano, superando il 32% dei consensi sia alla Camera sia al Senato ed esprimendo così 227 deputati e 112 senatori. Ma scopriamo qualcosa sulla vita privata del comico. Beppe Grillo è sposato con la bellissima Parvin Tadjk, di origine iraniana. I due stanno insieme da ben diciassette anni, infatti si sono sposati il 21 dicembre del 1996 (tra i testimoni c'era anche il grande cantautore genovese Fabrizio De Andrè) e da quel giorno non si sono mai lasciati. Beppe Grillo è stato sposato con Sonia Toni dalla quale ha avuto due figli: Luna (nata nel 1980) e Davide (nato nel 1983). Dal matrimonio con Parvin, nel 1994 è nato Rocco, mentre nel 2000 Ciro. La Tadjk aveva due figli, avuti dall'ex marito, il calciatore Roberto Scarnecchia: Valentina (1981) e Matteo (1987). Beppe Grillo è nato a Savignone, in provincia di Genova, il 21 luglio 1948, è alto un metro e settantaquattro centimetri e pesa circa 80 chili.

