Choc al telegiornale. La giornalista si presenta così: proprio sul suo seno…

Che l’abbia fatto con consapevolezza o meno, non ci è dato sapere. Ma la figura barbina è stata internazionale. Ma partiamo con ordine: una conduttrice di un telegiornale sta diventando famosa in tutto il mondo, nelle ultime ore, a causa di un piccolo ‘fail’ avvenuto durante una messa in onda. In molti, infatti, hanno notato qualcosa di strano nel vestito di Samantha Heathwood, anchorwoman australiana che conduce il tg 9 News.

La scollatura, infatti, non è sfuggita a molti telespettatori e utenti sul web: la forma, infatti, ricorda molto quella di un organo genitale maschile stilizzato rivolto verso il basso. Il vestito con la scollatura a forma di pene, inevitabilmente, ha fatto il giro del mondo. Come se non bastasse, gli utenti dotati di miglior memoria hanno anche fatto notare come, nel 2016, un'altra collega e connazionale di Samantha, Natarsha Belling, aveva indossato lo stesso abito con una scollatura identica, l'unica differenza era il colore della parte finale.











L'ironia del web si è sprecata, ma Samantha Heathwood l'ha presa con filosofia: "Non ci avevo fatto proprio caso, al momento di scegliere quella giacca. Vedendola dopo, sullo schermo… non potevo smettere di ridere". Alla fine, Samantha ha ironizzato così: "Potrei mettere quel vestito in un'asta online, potrebbe essere un pezzo unico per qualche collezionista". L'ironia, è senza dubbia questa caratteristica che cambierà il mondo.









Niente a che vedere con la figuraccia “nostrana” della giornalista di Sky Tg24 che non ha riconosciuto il sindaco Marco Bucci e gli ha chiesto se fosse genovese. La gaffe della giornalista di Sky Tg24 e la risposta “fulminante” del primo cittadino circolano sui social in quel caso strapparono un sorriso dopo tanto dolore per la città. (Continua dopo la foto)







L’occasione era quella della manifestazione organizzata spontaneamente, in piazza De Ferrari, in ricordo delle vittime del crollo di ponte Morandi, con centinaia di messaggi di cordoglio lasciati da terra, attorno alla fontana più famosa della città. Figure barbine agli estremi opposti del globo, ma che dimostrano che anche i giornalisti sono umani e che ogni tanto, possono pure sbagliare.

