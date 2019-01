Mahmood, all’anagrafe Alessandro Mahmoud, è uno dei giovani talenti che da qualche anno compare nella scena musicale italiana. Fin dalla più tenera età, Mahmood si avvicina al mondo della musica ed a dodici anni inizia a prendere lezioni di canto e chitarra avvicinandosi, in un secondo momento, anche al pianoforte.

Di padre egiziano e mamma sarda, Alessandro è nato e vive a Milano e alle spalle una gavetta abbastanza lunga nonostante la giovane età. Durante il suo percorso musicale infatti Mahmood si è messo sempre in gioco e ha affrontato svariati provini e audizioni. Forse non tutti se lo ricordano, ma Mahmood ha partecipato alla sesta edizione di X-Factor (2012). Nel 2013 nasce la collaborazione con Marcello Grilli e Francesco Fugazza, giovani produttori (MUUT) con i quali inizia ad arrangiare i primi brani completi, avvicinandosi sempre più al genere elettronico. (Continua a leggere dopo la foto)











”Ai tempi di X-Factor avevo diciassette anni, quasi diciotto – ha raccontato il giovane a Rolling Stones – mi piaceva cantare e sono andato a fare il provino, senza pensarci troppo su. Mi hanno eliminato quasi subito, però, e subito dopo ho deciso di intraprendere un percorso diverso, mettermi sotto seriamente e cominciare a comporre brani miei: mi sono iscritto a una scuola professionale di musica, dove ho studiato per due anni pianoforte, teoria e solfeggio. Avevo appena finito le superiori: la mattina, per mantenermi, lavoravo nei bar come cameriere, facendo apertura, e il pomeriggio andavo a lezione e scrivevo i miei primi pezzi”. (Continua a leggere dopo la foto)









Nel 2015 Mahmood scrive il brano “Dimentica” con cui vince il concorso Area Sanremo. Ha alle spalle due partecipazioni a Sanremo, nella categoria Nuove Proposte del 2016 e Giovani nel 2018; da qualche tempo scrive canzoni anche per altri interpreti e ha debuttato nel 2018 con il suo primo EP ufficiale, Gioventù Bruciata. Nel 2018 è autore del brano “Sobrio” (feat. Elodie) contenuto nell’ultimo album di Guè Pequeno dal titolo “Sinatra” e, con Dario Faini, del brano vincitore del Disco di Platino “Nero Bali” cantato da Elodie e Michele Bravi. (Continua a leggere dopo la foto)





Nel frattempo, inizia a comporre canzoni come Nero Bali di Elodie, Presi Male di Michele Bravi o Hola di Marco Mengoni. Nel 2019 torna a Sanremo. Mahmood è nato a Milano il 12 settembre 1992, è alto 1.82 e pesa circa 70 chili. Nel 2016, Mahmood ha ammesso di avere una fidanzata da qualche mese, ma da quel momento non si sa più nulla della sua vita privata. Ha un tatuaggio sul braccio col titolo di un brano di Christina Aguilera, I will be. Oltre al canto coltiva la passione per il ballo, in particolare per il genere Hip Hop.

