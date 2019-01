L’Eredità, ex concorrente può cambiare la storia dell’umanità. Cosa? Già. Per una volta, parlando del quiz show condotto da Flavio Insinna, non parliamo di gaffe o di brutte figure dei concorrenti ma di altro. Di qualcosa di davvero nobile. Forse vi ricorderete di Paolo Storchi, il concorrente che, nel gennaio 2018, ha vinto a L’Eredità 10mila euro. All’epoca, al timone del programma c’era ancora Fabrizio Frizzi che sarebbe morto pochi mesi dopo lasciando un enorme vuoto.

Ebbene il concorrente che potrebbe cambiare la storia dell'umanità è proprio quel Paolo Torchi. Come scrive la Gazzetta di Reggio, il giovane archeologo precario di Reggio Emilia con quei soldi ha intenzione di fare qualcosa di grosso. Enorme. Che potrebbe cambiare la storia, appunto. Ma perché? Cosa ha fatto Storchi? Il 33enne ha scoperto il teatro dove Euripide mise in scena la sua ultima tragedia. Quindi ha mantenuto la promessa che aveva fatto davanti a Frizzi.











"Li voglio utilizzare per far tornare alla luce Tannetum, un centro di origini galliche risalente al 280 a.C", aveva detto a Fabrizio Frizzi quando questo gli aveva chiesto cosa avesse intenzione di fare con i soldi della vincita. In genere tutti i concorrenti rispondono che coi soldi vinti pagheranno il mutuo, o compreranno una macchina nuova, o andranno a fare un bel viaggio. Ma Paolo Storchi no. Aveva intenzioni completamente diverse.









E ha mantenuto la sua promessa. Grazie alle ricerche di Storchi infatti è stato individuato il teatro di Pella, in Grecia, la città in cui è nato Alessandro Magno. Proprio qui, scrive Repubblica, "nella collina accanto a quella del palazzo reale, pare che Euripide abbia messo in scena il suo ultimo dramma". Questa sì che è una bella notizia… Fantastico, non vi pare? Certo, c'è ancora da fare ma le basi sono state gettate.





“Anche se è ancora tutto sotto terra, è rimasta la struttura che si può vedere anche a occhio nudo – ha detto l’archeologo -. Ora mi piacerebbe collaborare con le autorità greche per scavare l’area e far emergere il teatro, che doveva essere piuttosto grande, visto che secondo i miei rilevamenti e calcoli poteva avere una lunghezza di 120 metri e una profondità di 31”.

