“Ma è ubriaca?”. Mara Venier barcolla in studio e il pubblico si scatena sui social

Da quando è tornata al timone di Domenica In le cose per la trasmissione simbolo di Rai 1 sono molto cambiate. Il passato recente con le sorelle Parodi, e ascolti ridotti ai minimi termini, sono una sbiadito ricordo. Adesso, con Mara Venier, l’audience è tornata a salire. Ieri però è successo qualcosa che non è passato inosservato. Mara Venier infatti ha dovuto fare i conti con una partenza complicata a Domenica In. La conduttrice è apparsa subito dolorante, oltre ad avere una posizione un po’ ambigua, leggermene inclinata, tanto che qualche telespettatore sui social ha prima ipotizzato che avesse problemi improvvisi di aerofagia.

Niente di tutto questo, invece, la Venier ha subito chiarito cosa c’era dietro: “Non sono ubriaca – ha tranquillizzato la conduttrice – se sto così è perché ho il colpo della strega”. Non proprio un buon inizio. Nei giorni scorsi Mara Venier era stata al centro delle polemiche. Ospite di un giorno da Pecora su Rai Radio 1, ha parlato della questione migranti. (Continua dopo la foto)











“Non vorrei entrare in qualcosa più grande di me, ma penso bisogna mettere anche dei paletti. I migranti vanno accolti, ci deve esser però la collaborazione di tutta Europa, non può esser soltanto l’Italia. Secondo me ha perfettamente ragione Salvini” ha spiegato la Venier ai conduttori Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. A proposito di politica, cosa ne pensa del premier Conte? “Lui è un signore e anche un bell’uomo, molto elegante”. (Continua dopo al foto)









Dal punto di vista estetico meglio lui o Salvini? “Conte è un signore elegante, Salvini è più sanguigno, è uno che ‘fa sangue’”. Le ‘fa sangue’ Salvini? “Si”. Come mai Salvini ha tutto questo successo secondo lei? “Parla con la pancia e arriva alla pancia con le persone. Alle donne secondo me piace perché è ‘godereccio’: pubblica foto mentre fa l’amatriciana, o mangia la Nutella”. (Continua dopo la foto)







Nonostante le affermazioni di Mara Venier non siano piaciute a tutti, la ‘zia’ come amichevolmente viene chiamata, resta una delle donne più amate dagli italiani. Non lo dimostrano solo gli ascolti ma anche il numero crescente di persone che la seguono sui social. Insomma, per Mara Venier quello che sembrava un crepuscolo si è trasformato in un’alba splendente. Colpo della strega permettendo.

