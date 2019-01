Ghemon è uno dei più tentuosi e apprezzati artisti hip hop italiani. Nel 1995 si avvicina al graffitismo, iniziando a firmarsi con la tag Kal, ma poi cambia il proprio nome in Esimo per non confondersi con il graffitista napoletano Kaf. Nel frattempo si appassiona a “Quando meno te l’aspetti (come una bomba)” degli OTR e a “Tocca qui” degli Articolo 31.

Dopo esperienze collezionate a partire dal 1996 in diversi gruppi e formazioni (e dopo una laurea in giurisprudenza presso la LUISS di Roma), nel 2006 viene pubblicato in download gratuito da Soulville (progetto musicale e discografico) il suo EP d'esordio Ufficio immigrazione ma bisogna aspettare il 2007 per l'uscita del primo album ufficiale La rivincita dei buoni. Grazie al programma radiofonico 'Venerdì rappa', ideato e condotto da Albertino, scoprì gli anni successivi artisti come Neffa e i Sottotono. Nel 1996 entrò nel gruppo 15 barrato, crew che cantava in dialetto irpino: fu la sua prima e importante esperienza nel mondo della musica.











Nel 2002 il rapper si trasferì a Roma e si laureò in Giurisprudenza presso l'università Luiss. Nel 2005 entrò a far parte dei Soulville, avvicinandosi al mondo del conscious rap. Nel 2007, dopo due anni che molto hanno influito sul suo stile, decise di tentare la carriera solista. Il 24 novembre dello stesso anno Ghemon viene premiato come Hip Hop Brand New Artist dalla rivista "Basement Magazine" in occasione della decima edizione del Meeting delle etichette indipendenti. Successivamente prende parte alla realizzazione di un progetto con il disc jockey Tsura: Ghemon & The Love 4tet. Nel 2012 Fabri Fibra decide di collaborare con GHEMON nel brano "Teoria e pratica RMX", che vede anche la partecipazione di Mecna. Il singolo anticipa il mixtape di Fabri Fibra "Casus Belli".









Nel giugno del 2013 esce "Dove sei", bonus track del nuovo album di Neffa. Tante le collaborazioni realizzate dall'artista in campo musicale: Come non detto con Syria (2012), Dove sei con Neffa (2013) e più recentemente Rambla con Elodie (2018). In televisione ha partecipato agli Home Visit di X Factor 2018 aiutando Manuel Agnelli a selezionare i concorrenti della sua squadra da portare ai live show. Nel marzo 2007, con la collaborazione del Dj romano Fester Tarantino, GHEMON pubblica il mixtape "Qualcosa cambiera", un progetto composto di venti tracce di cui undici inediti, che vede la collaborazione di nomi noti della scena come Kiave, Bassi Maestro, Mistaman e il produttore americano Marco Polo. Questo disco è diventato negli anni un vero e proprio oggetto di culto, ricercatissimo da collezionisti e fan del genere.







Negli anni ha saputo rinnovare il suo personalissimo stile, caratterizzato da temi profondi e rime molto curate sotto l’aspetto lessicale, che fanno di lui un artista a meta tra un cantautore e un rapper. Nel 2019 partecipa al Festival di Sanremo. La fidanzata di Ghemon si chiama Giulia e per tanti anni è stata un’amica del rapper. Il rapper ha confessato di aver sofferto di depressione. Ghemon, nome d’arte di Giovanni Luca Picariello, è nato ad Avellino il 1° aprile del 1982. È alto 177 centimetri e pesa 69 chili.

