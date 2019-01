Enrico Nigiotti nasce a Livorno e dal padre medico eredita la passione per il blues. Nel 2008 il suo debutto ufficiale in seguito a un incontro con Caterina Caselli, con il singolo ”Addio” che vede la presenza di Elisa come arrangiatrice dei cori. Ma la popolarità – almeno quella televisiva – arriva l’anno seguente, quando Enrico Nigiotti.

Nel 2009 entra nella scuola di Amici di Maria De Filippi prendendo parte alla nona edizione, quella vinta da Emma Marrone. Il giovane cantante arriva al serale ma a un certo punto della gara decide di autoeliminarsi dalla competizione per salvaguardare l’allora fidanzata Elena D’Amario, ballerina della scuola, con la quale finisce in ballottaggio. Dopo un periodo lontano dalle scene, nel 2011 partecipa ad un concorso indetto dall’etichetta discografica di Mara Maionchi Non ho l’età per lanciare sul mercato nuovi talenti, ma l’esperienza non va a buon fine. (Continua a leggere dopo la foto)











Con il brano Qualcosa da decidere, viene selezionato per partecipare al Festival di Sanremo 2015 nella sezione “Nuove proposte”. Al termine della kermesse sanremese si classifica terzo e pubblica il suo secondo album Qualcosa da decidere. Nel 2017 si presenta alle selezioni dell’undicesima edizione di X Factor con il brano inedito L’amore è.[1] Viene scelto per far parte della categoria Over 25, guidata da Mara Maionchi. Nigiotti arriva in finale ma si classifica terzo. Il disco ”L’amore è” riscuote tanto successo diventa disco di platino. (Continua a leggere dopo la foto)









A marzo 2018 pubblica il singolo Nel silenzio di mille parole. Enrico Nigiotti ha aperto il concerto al Circo Massimo di Laura Pausini, per cui ha scritto il brano Le due finestre, incluso nell’album Fatti sentire. Canta con Gianna Nannini nel singolo Complici e pubblica il suo terzo album, Cenerentola. Per Eros Ramazzotti scrive il brano Ho bisogno di te, incluso nell’album Vita ce n’è. Nel 2019 partecipa al Festival di Sanremo 2019 con il brano Nonno Hollywood. (Continua a leggere dopo la foto)





La sua storia d’amore con la ballerina di Amici Elena D’Amario è finita quando la giovane ha deciso di trasferirsi a New York per studiare danza. L’attuale fidanzata di Enrico Nigiotti è Giulia Diana, una giovane psicologa con la passione per la danza. I due vivono insieme a Livorno, dove hanno aperto una scuola di ballo. Enrico Nigiotti è alto 1.82 metri e pesa circa 80 kg. Ama praticare surf.

