Gli Ex Otago nascono a Genova nel 2002 nell’ambito del genere indie ed indie pop. Agli inizi sono un trio acustico: Maurizio Carucci, Alberto Argentesi e Simone Bertuccini, evolvono in seguito in una vera e propria band che ad oggi è composta da cinque membri. Ai fondatori Carucci e Bertuccini si uniscono Olmo Martellacci, Francesco Bacci e Rachid Bouchabla.

‘’Otago – hanno spiegato i componenti della band in un’intervista – è il nome di una squadra di rugby della Nuova Zelanda che vince il campionato contro ogni pronostico. Fantastico! Suona bene e ci piace pure il concetto! Bene… dopo 5 minuti non ci piaceva più. Ci siamo sciolti e riformati come Ex Otago. Tutto questo in 10 minuti. Il trattino? Ci piaceva!’’. (Continua a leggere dopo la foto)











Il loro primo album, risalente al 2003, The Chestnuts Time riscuote un grande successo. Nel 2007 gli Ex Otago realizzano Tanti saluti, un disco in cui il gruppo propone sonorità elettroniche e orchestrali, quindi meno pop rispetto al precedente. L’album riesce a ottenere un buon successo di pubblico, ma anche di critica, e la band si fa conoscere in tutta Italia. Due anni dopo partono per la Norvegia ed è lì che iniziano le registrazioni del loro nuovo album. Nel 2011 esce Mezze stagioni. (Continua a leggere dopo la foto)









Bisognerà aspettare altri tre anni per l’uscita di un nuovo lavoro degli Ex Otago: nel 2014 viene inciso In capo al mondo, un disco in cui la band suona strumenti alternativi, tra cui il charango. “Marassi” è stato il disco che ha poi portato gli Ex-Otago su e giù per l’Italia registrando un gran numero di sold out ed un entusiasmo crescente da parte del pubblico. Un susseguirsi di date e città fino al concertone di Piazza san Giovanni in Roma del 1 maggio. Nel 2016 hanno collaborato con Caparezza e Jake La Furia. Nel 2019 partecipano al Festival di Sanremo con il brano Solo una canzone. (Continua a leggere dopo la foto)







Nel 2012 il cantante e leader della band Maurizio Carucci ha dato vita insieme alla compagna a Cascina Barban, un’azienda agricola nata dal recupero di un’antica borgata settecentesca dove oggi vengono sviluppati vitigni autoctoni, varietà antiche di grano, ortaggi dimenticati e una primizia, la Fagiolana Bianca, legume tipico della Val Borbera. Maurizio Carucci è nato a Genova il 6 luglio 1980.

Motta: età, altezza, peso, fidanzata famosa, nome vero