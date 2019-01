Marco Bocci è un attore italiano. All’anagrafe Marco Bocciolini, è nato a Marsciano, in provincia di Perugia. Si è diplomato in recitazione presso il Conservatorio Teatrale d’Arte Drammatica “La Scaletta”, diretto da Giovanni Battista Diotajuti a Roma e dopo qualche anno trascorso sul palco dei teatri, dove ha debuttato nel 2000, Marco Bocci inizia a farsi conoscere in televisione grazie alla partecipazioni a serie televisive e pellicole.

Tra i suoi numerosi lavori ricordiamo i film I cavalieri che fecero l’impresa (2001) per la regia di Pupi Avati, e Los Borgia (2006), Cuori rubati (2002), la serie tv Incantesimo 8 (2005-2006), in cui è antagonista nel ruolo di Adriano Gomez, e le miniserie tv Graffio di tigre e Caterina e le sue figlie 2, entrambe del 2007. Ancora: Ho sposato uno sbirro (2008) e Romanzo criminale – La serie (2008), dove Bocci riprende il ruolo del Commissario Scialoja, interpretato da Stefano Accorsi nell’omonimo film diretto da Michele Placido. (Continua dopo la foto)











Un ruolo, quello di Marco Bocci nei panni del Commissario Scialoja, che gli dà un grandissimo successo. Proprio come quello raggiunto interpretando Domenico Calcaterra nella terza stagione di Squadra antimafia – Palermo oggi, che interpreta fino alla settima stagione. Nel 2014 Bocci arriva anche al cinema con la commedia Scusate se esisto!, affiancando Paola Cortellesi e Raoul Bova, di cui è molto amico. Nel 2015 è uno dei protagonisti della pellicola Italo e l’anno successivo è protagonista della miniserie televisiva Solo. (Continua dopo la foto)









Nella primavera del 2018 Marco Bocci è giudice ad Amici di Maria De Filippi e in quel periodo viene ricoverato all’ospedale di Perugia in seguito a una febbre molto alta, ma solo tempo dopo, quando l’attore ha detto addio alla malattia, ha spiegato tutto ai microfoni di Verissimo: “Quando fai troppo il tuo corpo ti dice che forse ti devi riposare un attimo. A me è successo di pensare di avere una sciocchezza, un semplice herpes e invece lo stesso herpes non si è fermato alle labbra, ma è andato fino al cervello”. Con le difese immunitarie azzerate, la febbre è salita e le sue condizioni sono peggiorate ma poi “Fortunatamente la causa è stata individuata immediatamente ed è andato tutto bene”, ha detto. (Continua dopo le foto)







Marco Bocci è nato il 4 agosto 1978, sotto il segno zodiacale del Leone, è alto un metro e settantotto centimetri e pesa circa settanta cinque chili. Per quanto riguarda la vita privata, dopo una relazione durata alcuni mesi con la cantante Emma Marrone, Bocci si è legato sentimentalmente a Laura Chiatti. I due attori si sono sposati nel 2014 e formano una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo. Dal loro amore sono nati due figli: Enea, venuto al mondo il 22 gennaio 2015 e Pablo, che è nato a luglio 2016. Due bambini bellissimi che spesso appaiono negli scatti social dei genitori. Come la foto che vedete qua sopra di Enea, condivisa da Laura Chiatti in occasione del suo quarto compleanno: è davvero bellissimo e ha preso i suoi colori.

Laura Chiatti e Marco Bocci, svaligiata la loro casa a Marsciano