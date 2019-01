L’Isola dei Famosi è cominciata. La nuova edizione del reality condotto da Alessia Marcuzzi ha debuttato giovedì 24 gennaio in prima serata su Canale 5 e, a giudicare dai dati Auditel diffusi il giorno successivo, non è stata seguitissima. L’Isola ha infatti dovuto fare i conti con la collaudata fiction su Raiuno ‘Che Dio ci aiuti 5’ con protagonista Elena Sofia Ricci nei panni di suor Angela ed è stata proprio quest’ultima ad avere la meglio mettendo ko il ritorno del reality di Alessia Marcuzzi.

Nello specifico, infatti, la prima puntata de L'Isola è stata vista da appena 3 milioni di spettatori, ottenendo uno share del 18.27%. Il peggior risultato di sempre per il debutto del reality show da quando va in onda su Canale 5. Lo scorso anno, per esempio, la prima puntata dell'Isola aveva ottenuto un ascolto netto di oltre 4 milioni e mezzo di spettatori arrivando a toccare la soglia del 25% di share. Ma è ancora presto, certo, per tirare le somme.











In ogni caso questa nuova edizione vede come opinioniste e spalle della Marcuzzi Alba Parietti e Alda D'Eusanio e naufraghi che si sono distinti già dallo sbarco in Honduras. Come Kaspar Capparoni, Demetra Hampton e Marina La Rosa che, per un verso o per l'altro, hanno dimostrato di avere dei caratteri forti e sicuramente dominanti. Ma si attende anche l'arrivo di Jo Squillo che, pur essendo data per certa nel cast, giovedì sera non era con gli altri sulla spiaggia.









Sul finire della puntata, la Marcuzzi ha infatti annunciato che la conduttrice e giornalista di moda icona degli anni '80 e '90 non è partita per "problemi familiari" ma ha anche auspicato che possa entrare in gioco più avanti. Il giorno successivo alla diretta, poi, è stato reso noto il triste motivo della mancata partecipazione di Jo, colpita da due gravi lutti: ha perso la mamma e il papà nel giro di qualche settimana, come raccontato sulle pagine di Novella 2000.







“Non sono riuscita a raccontare in pubblico questa cosa – ha spiegato la Squillo alla rivista – Ho perso mia mamma per prima, e poi mio papà a seguito di un lieve ictus”. La donna è venuta a mancare all’età di 80 anni, lasciando la figlia a occuparsi del padre 90enne e proprio mentre era in procinto di imbarcarsi per l’Honduras, Jo ha saputo che anche lui l’aveva lasciata. A Novella ha spiegato inoltre che, una volta sistemate le consuete questioni in Italia, entrerà in gioco all’Isola: “Credo che il lavoro, perché pur sempre di lavoro si tratta, potrebbe aiutarmi a superare un dolore tanto grande”.

