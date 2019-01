Il Festival di Sanremo 2019 non è ancora iniziato ma già si parla di quello del 2020. Eppure qualche giorno fail settimanale Chi nel numero in edicola mercoledì 23 gennaio ha quasi confermato la presenza di Claudio Baglioni per l’edizione dell’anno prossimo arrivando quindi a quota 3 come Carlo Conti che ha condotto la kermesse dal 2015 al 2017.

La rivista diretta da Alfonso Signorini spiega: “In gran segreto Claudio Baglioni ha incontrato il neo direttore di Raiuno Teresa De Santis. I due dopo la conferenza stampa del Festival di Sanremo erano molto distanti. Il direttore non aveva gradito l’intervento ‘politico’ di Baglioni sulla questione immigrati e aveva auspicato che questo fosse l’ultimo suo Festival”. (Continua a leggere dopo la foto)











”Pochi giorni fa, però, dopo qualche telefonata distensiva, c’è stato l’incontro a porte chiuse. E alla fine grandi sorrisi, clima disteso: e così Baglioni si prepara per il suo… terzo e consecutivo Festival di Sanremo, quello del 2o20”. Come noto, una misteriosa telefonata tra il cantante e Matteo Salvini (telefonata mai confermata ma raccontata da più parti) aveva già contribuito a riconciliare le due parti in nome dell’apoliticità del Festival. (Continua a leggere dopo la foto)









Il gesto della mano tesa è piaciuto alla neo-direttrice Teresa De Santis, che alla luce degli ultimi sviluppi avrebbe lavorato per ricucire i rapporti con Claudio Baglioni. Come detto, il riavvicinamento ha messo in giro l’indiscrezione sulla presenza del cantante nell’edizione del 2020, presenza più o meno confermata da alcune fonti che circolano in Rai. Ma ci ha pensato Dagospia a stemperare gli animi. Alberto Dandolo ha infatti scritto. (Continua a leggere dopo la foto)







”Quello che si terrà dal prossimo 4 febbraio sarà quasi certamente l’ultimo Festival di Sanremo targato Claudio Baglioni. In Rai stanno già scaldando i motori per l’edizione 2020 ed è partito un insistente toto-nomi. In pole position c’è Amadeus, 56, forte dei risultati sempre ottimi delle sue trasmissioni, anche di Ora o mai più. Riuscirà a sbaragliare tutti gli altri? Ah, saperlo…”. L’uscita ‘politica’ su Matteo Salvini non è piaciuta ai vertici Rai e la conferma di Baglioni per il 2020 al momento non c’è. Il Festival di Sanremo 2019 avrà il via al Teatro Ariston. Nella sua consueta veste di evento in cinque parti, vedrà ovviamente Claudio Baglioni alla guida artistica e tematica, e la coppia Bisio-Raffaele al lavoro sull’intrattenimento e la conduzione.

Sanremo 2019: ecco chi è il super favorito per la vittoria