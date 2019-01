Senza reggiseno! Isola dei famosi già bollente: Taylor Mega fa vedere tutto

Erano passati da poco 20 minuti dall’inizio della diretta, quando i fortunati telespettatori dell’Isola dei Famosi 2019, hanno potuto guardare in diretta l’incredibile performance sportiva di Taylor Mega. Su Canale 5, tantissimi (poco dopo sui social) sono andati in delirio dopo l’arrivo di Taylor Mega sull’isola. La bionda influencer si è tuffata dall’elicottero come gli altri naufraghi ma una volta uscita dall’acqua ha lasciato il pubblico a bocca aperta, soprattutto quello maschile. Taylor ha deciso di indossare una canotta senza il reggiseno, così l’effetto bagnato ha svelato proprio tutto quando è uscita dall’acqua, senza lasciare neanche una minima parte all’immaginazione.

Il momento è stato immortalato da tutti e sbandierato sui social, facendo scoppiare un vero e proprio caso mediatico. Se ancora alcuni non sapevano chi fosse la nuova naufraga, dopo le immagini del sinuoso seno difficilmente la dimenticheranno. Taylor è nata il 31 ottobre del 1993 a Udine. Sì, nonostante il nome possa suggerire una provenienza anglo-americana, è italiana. Italianissima. Il suo vero nome è infatti Elisia Todisco. Ha una sorella di nome Jade. (Continua dopo la foto)











Il grande pubblico però la conosce per un altro motivo: il gossip. A settembre 2018 è stato lanciato lo scoop secondo cui Taylor Mega avesse una relazione con Flavio Briatore. Nonostante la grande differenza d’età, tra i due sembra che sia intercorso un breve flirt estivo. Oltre a Flavio Briatore, Taylor Mega avrebbe avuto una frequentazione con l’artista trap Sferaebbasta. Al momento, però, la ragazza è fidanzata con Tony Effe, uno dei membri del gruppo Dark Polo Gang. Di recente Taylor Mega ha scatenato qualche polemica per le sue parole in un’intervista a Diva e Donna: “Una volta ho perso la coincidenza di un volo economico. (Continua dopo la foto e il video)









Avevo dimenticato il biglietto a bordo e mi avevano anche perso la valigia all’andata: ero furiosa perché non sono abituata ai voli economici, io li chiamo così quelli di linea. Allora ho noleggiato un jet privato da 25 posti solo per me e mia sorella. Da Ibiza a Milano, circa 30mila euro”, le sue parole. E ancora: “Non si guadagna mai abbastanza. Per i miei standard direi almeno un milione al mese”. (Continua dopo la foto)







“Jet privati – continua – per girare il mondo (mi manca l’Australia e un po’ di Asia), poi ville stratosferiche, shopping: forse non mi basterebbero neanche”.Poi sulla sua relazione con Tony Effe: “Spero di superare la prova dell’Isola. Ci siamo conosciuti sui social: lui mi aveva scritto in privato tempo fa, ma non gli avevo risposto. Poi un giorno ho deciso di mettergli dei “mi piace” alle foto. È un bel ragazzo, molto virile: odio quelli che passano il tempo a pettinarsi e a farsi selfie. Lui è un vero maschio, ma mi ha fatto innamorare anche con la sua dolcezza infinita”.

