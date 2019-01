Attesa finita: l’Isola dei Famosi è partita. E per la prima puntata del reality Alessia Marcuzzi ha sorpreso tutti con un look mozzafiato. Niente abiti riciclati stavolta. La conduttrice non ha pescato vestiti dal suo armadio (indimenticabile quello da sposa sfoggiato nell’ultima puntata dell’edizione precedente) come lo scorso anno e per l’esordio della quattordicesima edizione dell’Isola ha scelto di sorprendere il suo pubblico scegliendo un look firmato da Donatella Versace.

È entrata in studio annunciando un'edizione "piratesca" e ricca di colpi di scena per poi presentare le due opinioniste che le faranno da spalla: Alba Parietti e Alda D'Eusanio, entrambe elegantissime. La D'Eusanio ha puntato su un abito tempestato di paillettes, la Parietti, ha invece optato per una giacca rosso fuoco per la prima. E proprio Alba si è resa protagonista della prima gaffe dell'Isola dei Famosi. È successo durante uno scambio di battute riguardante Paolo Brosio, giornalista che si è convertito da diversi anni.











"Come si chiama quell'oggetto in cui si tengono le ostie in chiesa?" ha domandato la D'Eusanio e la Parietti ha prontamente risposto: "Postribolo", fra lo sconcerto dei presenti. Ma vabbè, andiamo avanti. Il look della Marcuzzi, si diceva. La 'Pinella' ha indossato un mini dress nero in stile militare con uno spacco profondo che metteva in evidenza le sue gambe lunghissime. Nel dettaglio la sempre stilosissima Alessia si è presentata in studio con una giacca maschile come fosse un vestito (molto mini) con uno spacco laterale fissato con spille dorate che sembrava rivelare l'assenza di intimo.









E infatti facendo attenzione alla parte bassa del vestito, pareva proprio che la Marcuzzi, divina a 46 anni, avesse scelto di non indossare gli slip. Particolare che, figuratevi, è stato fatta notare nel corso della diretta anche dalla Gialappa's Band: "La signora non ha le mutande?", ha detto in diretta il trio comico. E lei, seppur in evidente l'imbarazzo, non ha negato affermando solo: "Ci sono le spille".







Anche nelle puntate a seguire Alessia sfoggerà capi firmati Versace: “Donatella Versace mi vestirà! Sono felicissima ed emozionatissima – aveva detto la presentatrice poco prima della diretta -, non indossavo i suoi abiti da un paio di anni. Quest’anno vi sorprenderò con dei look che saranno molto forti. Donatella è una donna famosa a livello internazionale, è una donna forte, che ha sempre fatto valere il suo stile, ed è una icona. Lei non veste nessuno in Tv!”.

