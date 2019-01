Lo abbiamo imparato a conoscere in questi ultimi dieci anni, periodo in cui è stato giudice della trasmissione Forum. Parliamo di Francesco Foti, che è stato intercettato dalla Guardia di Finanza nell’ambito di un’inchiesta che coinvolge un avvocato finito in manette. Il giudice parla, come scrive Live Sicilia, di fondi all’estero, falsi finanziamenti, transazioni, riciclaggio, soldi da lavare. Persino di pentiti e “dei rapporti con Brusca”. La procura di Catania ha intercettato l’avvocato Mariolino Leonardi, arrestato qualche giorno fa per bancarotta e riciclaggio, mentre discute con Francesco Foti.

La Guardia di Finanza ha seguito Leonardi a Roma mentre si recava in un ristorante e all’interno c’era anche il giudice Foti. Quest’ultimo chiede all’amico avvocato informazioni su come costituire una società all’estero. E Leonardi propone di crearla in Croazia. “Recenti indiscrezioni di stampa relative a un’inchiesta condotta dalla Procura di Catania menzionano, tra gli altri, anche l’avvocato Francesco Foti, noto al pubblico per essere uno dei giudici del programma televisivo ‘Forum’ in onda sulle reti Mediaset”. (Continua dopo la foto)











“In proposito – continua la nota – la società Corima che cura la produzione esecutiva del programma, ha informato Mediaset di aver sospeso temporaneamente e in via prudenziale il rapporto di collaborazione con l’avvocato Foti, in attesa che venga chiarita la posizione di quest’ultimo”. Lo riferisce Mediaset in una nota. Foti, dal canto suo, si è però difeso da qualsiasi tipo di accusa. (Continua dopo la foto)









In una intervista rilasciata sempre a Livesicilia, ha negato il coinvolgimento nella vicenda pur ammettendo di aver incontrato solo quella volta a Roma l’avvocato Leonardi. Era il 2016 e al tavolo con loro due c’era anche un altro legale, Leonardo Ferlito, procuratore legale dello studio di Foti nel passato, arrestato un anno dopo per concorso esterno nella maxi inchiesta sui rapporti tra il clan Rinzivillo e i piani altissimi romani. A registrare tutto c’erano le Fiamme Gialle, coordinate dalla Procura di Catania guidata da Carmelo Zuccaro. (Continua dopo la foto)







“Io ho raccontato di un processo di cui mi stavo occupando – ha detto Foti -, per parlare di qualcosa, visto che non avevo nulla da dire a questo personaggio, ho raccontato questo processo che avevo in mano, né più, né meno. Mi sono sentito con un avvocato catanese, basta controllare i tabulati e si vedrà che oltre a quella volta non ho mai avuto contatti con questo avvocato”. E poi ancora: “Chiederò di essere interrogato e di leggere per intero le intercettazioni, non quello che hanno ritenuto ed estrapolato”. Nel frattempo, Mediaset, lo lascia unilateralmente fuori dai giochi.

Ti potrebbe anche interessare: “Quanti soldi danno agli attori”. Forum, tutto svelato. Non solo il compenso, anche i retroscena della trasmissione di Barbara Palombelli. Parola ai protagonisti: “Ecco come funziona e cosa ci dicono di fare”