Michelle Hunziker non l’aveva mai confidato prima. Non aveva mai detto che la sua primogenita, Aurora Ramazzotti, quando era piccola ha sofferto nel vedere il suo volto pixelato nelle fotografie, perché era come se non esistesse. Ed è questo motivo, per non ripetere lo stesso errore che a quanto pare ha fatto soffrire molto la figlia nata dall’unione con Eros Ramzzotti, che la conduttrice e showgirl ha deciso di mostrare Sole e Celeste, le altre sue due bambine avute dall’attuale marito Tomaso Trussardi, nello spot del suo nuovo brand, Goovi.

Michelle ha rivelato alla rivista Grazia che non ama postare le foto delle figlie sui social, ma in questa pubblicità ha vinto la voglia di farsi vedere madre e donna ed è stata molto felice di mostrare le piccole di casa, che hanno 3 e 5 anni, nella pubblicità. Con Sole e Celeste, ha aggiunto la Hunziker, c’è una grande sintonia e fare la mamma le piace tantissimo. (Continua dopo la foto)











“Ho avuto la fortuna di diventare madre a 19 anni e mi ha cambiato completamente la prospettiva della vita – spiega la Hunziker al settimanale – Ringrazio Dio tutti i giorni per il lavoro che faccio, ma soprattutto perché la sera poi torno a casa e mi devo occupare della famiglia. Tra tutte le produzioni, televisive e non, fare figli è stata la più importante”. E così, memore dell’esperienza con Aurora, che oggi ha 22 anni, Michelle ha reso protagoniste del suo spot le sue figlie più piccole. (Continua dopo la foto)









Di Aurora dice a Grazia che è “frizzantina e ha il fuoco per la voglia di fare. Si cura con qualche cosmetico naturale forse più perché è di moda che per convinzione, ma va bene così. L’ammiro: pur essendo figlia di personaggi pubblici, non vive il suo ruolo in modo negativo. Fin da quando era bambina ho cercato di non trasmetterle insofferenza o fastidio nell’essere sotto tiro dei fotografi, la buttavo sul divertimento: per esempio, facevo finta di giocare a nascondino con i paparazzi”. (Continua dopo la foto)







Sempre nell’intervista a Grazia Michelle Hunziker, che da poco si è lanciata nell’imprenditoria con il suo marchio Goovi, ha poi aggiunto che a suo avviso “l’immagine digitale che ‘cancella’ i bambini sia un’ipocrisia perché non è quello che li rende più protetti. E poi le piccole si sono divertite moltissimo a giocare con la schiuma”.

