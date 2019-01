Gaffe choc a L’Eredità. Non è certo la prima volta che il pubblico del quiz show di Raiuno assiste a una brutta figura di un concorrente. Nella storia del programma, infatti, si sono susseguite gaffe davvero clamorose. Alcuni esempi. Qualche tempo fa, alla concorrente Cristina, Insinna aveva chiesto “in che anno gli ebrei italiani riacquistano i diritti negati dalle leggi razziali”. La risposta? 1989, cioè 50 anni dopo la fine della Seconda guerra mondiale. E ancora: è il primo capoluogo di provincia del Piemonte. La risposta? “Aosta”. Scusate ma Aosta non è in Valle d’Aosta? Ecco.

Ma la lista delle gaffe è lunga: quanti sono mille metri? Il concorrente, dopo averci riflettuto un po', ha risposto sicuro "centimetro". Ma come? Era "chilometro"! Insinna scioccato. Così come il pubblico… Una di quelle più clamorose gaffe è stata quella di Samir che ha toppato alla grande sul tema cucina. Vi ricordate la sua gaffe?











"Si cucina sbattendo le uova", è la domanda di Flavio Insinna. E Samir ha risposto: "La farina". Ma come la farina? Beh, Samir ha risposto così… Il pubblico non poteva credere alle proprie orecchie e neanche Insinna. Sul tema geografia, una risposta che fece scalpore fu "Dora Baltea". Ma sapete quale era la domanda? "Sulle montagne del Perù nasce…". Ovviamente, la risposta giusta era il Rio delle Amazzoni. Insomma, le gaffe a L'Eredità si sprecano.









È successo anche nell'ultima puntata. E succede spesso. E non ha, evidentemente, a che fare con la preparazione di un concorrente perché certi scivoloni capitano anche ai migliori, quelli che sembrano più preparati. Nell'ultima puntata Flavio Insinna ha chiesto alla concorrente: "Quale città si trova più a sud di Tunisi?". Tra le quattro risposte possibili, cioè Washington, Instambul, Tokyo e Siracusa, la scelta è andata a finire proprio sulla più assurda, cioè Siracusa.





Negli ultimi giorni, poi, Flavio Insinna era finito nella bufera. Il conduttore de è stato accusato di parlare troppo, di essere proprio logorroico, di sfinire il pubblico con le sue chiacchiere. Secondo quel che dice il pubblico, Flavio Insinna il più delle volte non fornisce spiegazioni sensate alle risposte sbagliate dei concorrenti del quiz show. Ma si perde in un mare di chiacchiere inutili.

