Ancora una volta protagonista del trono over di Uomini e Donne la dama Angela, a cui nell’ultima puntata Maria De Filippi ha voluto presentare di nuovo il cavaliere che la settimana scorsa era venuto in studio per lei. Breve parentesi: Angela Di Iorio è una delle dame del parterre femminile più discusse degli ultimi tempi e la seconda ‘preda’ (al primo posto c’è sempre Gemma) di Tina Cipollari. La Vamp l’attacca praticamente a ogni puntata. Soprattutto perché Angela, campana classe 1949, ha avanzato richieste ben precise ai suoi pretendenti: è alla ricerca di un uomo che le consenta di vivere dignitosamente, qualcuno che le dia sicurezze economiche per permetterle di pensare con serenità al futuro. Senza se e senza ma, bando ai sentimentalismi: vuole un uomo abbiente.

E nonostante questo suo atteggiamento abbia sollevato una marea di polemiche, la dama, che è arrivata quest’anno alla corte di Maria, continua ad andare dritta per la sua strada, senza mai smentire le ragioni della sua presenza in tv, nel programma che dà la possibilità di trovare l’anima gemella. (Continua dopo la foto)











Tornando alla puntata, la dama napoletana ha detto a chiare lettere che non vuole approfondire la conoscenza con il cavaliere in questione, Antonio, perché è divorziato e perché ha ben 10 anni più di lei. Solo scuse per gli opinionisti, Tina Cipollari e Gianni Sperti che hanno attaccato duramente Angela. E dopo una serie di botte e risposte, è intervenuto anche il signor Romano, il cavaliere che qualche settimana fa aveva frequentato la Di Iorio. (Continua dopo la foto)









Tra i due è iniziata una discussione. Dopo aver liquidato il corteggiatore Antonio, Angela si è scagliata proprio contro Romano che, a suo avviso, non meriterebbe di restare in trasmissione, anzi, dovrebbe lasciarla. “Lui era venuto a corteggiare me, all’inizio – ha detto la dama – Non capisco perché sia rimasto qua! Romano dovrebbe lasciare il programma!”. E lui ha provato a controbattere: “Se sono qua solo perché è merito di Angela – ha detto a Maria De Filippi – allora me ne voglio davvero andare”. (Continua dopo la foto)





“Ma no, Romano!”, gli ha detto la conduttrice col sorriso. E lui, dopo essersi agitato, ha deciso di allontanarsi momentaneamente dallo studio: “Non mi sento bene”, ha ammesso tra la preoccupazione generale. Romano ha accusato un leggero malore e subito dopo la sua uscita Angela ha invitato una collega, Romana, ad andare a controllare come stesse il suo ex corteggiatore. E probabilmente nella prossima puntata del dating show ne sapremo di più.

